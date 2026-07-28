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Эксперт рассказала, как мошенники завоевывают доверие - РИА Новости, 28.07.2026
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03:44 28.07.2026
Эксперт рассказала, как мошенники завоевывают доверие

Мошенники выдают себя за подписчиков одних и тех же блогеров или сообществ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники завоевывают доверие россиян в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за подписчиков одних и тех же блогеров или участников тематических сообществ.
  • Разговоры начинаются с нейтральных тем для создания впечатления безопасного общения, а на первых этапах беседы не упоминаются деньги.
  • Цель мошенников — снизить бдительность собеседника, выяснить уровень его доходов и подтолкнуть к участию в фиктивных инвестиционных проектах с последующим присвоением денег.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники завоевывают доверие россиян в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за подписчиков одних и тех же блогеров или тематических сообществ, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"Преступники завоевывают доверие, выдавая себя за подписчиков тех же блогеров, участников тематических сообществ или единомышленников", - сообщила она.
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По словам Лазаревой, разговоры начинаются с нейтральных тем, комплиментов или обсуждения контента из общих закрытых чатов, чтобы создать впечатление безопасного общения. При этом на первых этапах беседы нет ни слова о деньгах: мошенники налаживают дружеский контакт, собирают личные данные и осторожно проверяют отношение человека к криптовалюте или "быстрой" прибыли.
"Цель такой многоступенчатой манипуляции - снизить бдительность собеседника, выяснить уровень его доходов и подтолкнуть к участию в фиктивных инвестиционных проектах с последующим присвоением денег", - добавила она.
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