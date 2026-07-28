Мосгорсуд увеличил штраф главреду "Дождя"*

Краткий пересказ от РИА ИИ Мосгорсуд увеличил штраф главному редактору телеканала "Дождь"* Тихону Дзядко** до 300 тысяч рублей.

Приговор обжаловали как защита, так и обвинение.

Головинский суд Москвы в мае заочно приговорил Дзядко** к восьми годам со штрафом в 250 тысяч рублей и лишением права администрировать сайты и каналы в сети на срок 4 года.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мосгорсуд до 300 тысяч рублей увеличил штраф главному редактору телеканала "Дождь"* Тихону Дзядко**, заочно приговоренному к 8 годам по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от иноагентских обязанностей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Головинского районного суда города Москвы изменить… усилить Дзядко ** наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей… в остальной части приговор оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.

Приговор обжаловали как защита, так и обвинение. Адвокат в ходе заседания указывала, что публикации Дзядко** осуществил ввиду профессиональной журналистской деятельности, в высказываниях об армии содержались ссылки на источники, но не его личное мнение. Также не было доказано, что Дзядко** действовал по мотивам политической ненависти, заявляла адвокат.

Прокурор счел решение суда чрезмерно мягким в части назначения Дзядко** наказания за неисполнение иноагентских обязанностей. По его мнению, суд первой инстанции должен был признать отягчающим обстоятельством совершение этого преступления с публичной демонстрацией и использованием сети. В этой связи приговор необходимо ужесточить, назначив журналисту штраф в размере 5 миллионов 914 тысяч рублей, то есть в размере заработка фигуранта за определенный период, отмечал прокурор.

Головинский суд Москвы в мае заочно приговорил Дзядко** к восьми годам со штрафом в 250 тысяч рублей и лишением права администрировать сайты и каналы в сети на срок 4 года. Он был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти.

Было установлено, что Дзядко**, находясь за пределами РФ, в 2022 году разместил в своем персональном канале одного из мессенджеров две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Кроме того, журналист был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в декабре 2024 года неоднократно распространял материалы в сети без плашки.

В 2025 году РИА Новости сообщали в Головинском суде Москвы, что суд заочно выдал санкцию на арест Дзядко** по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Журналист был объявлен в розыск.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России