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Мосгорсуд увеличил штраф главреду "Дождя"* - РИА Новости, 28.07.2026
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13:15 28.07.2026
Мосгорсуд увеличил штраф главреду "Дождя"*

Мосгорсуд увеличил штраф приговоренному к 8 годам главреду "Дождя" Дзядко

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко**
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко**. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд увеличил штраф главному редактору телеканала "Дождь"* Тихону Дзядко** до 300 тысяч рублей.
  • Приговор обжаловали как защита, так и обвинение.
  • Головинский суд Москвы в мае заочно приговорил Дзядко** к восьми годам со штрафом в 250 тысяч рублей и лишением права администрировать сайты и каналы в сети на срок 4 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мосгорсуд до 300 тысяч рублей увеличил штраф главному редактору телеканала "Дождь"* Тихону Дзядко**, заочно приговоренному к 8 годам по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от иноагентских обязанностей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Головинского районного суда города Москвы изменить… усилить Дзядко** наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей… в остальной части приговор оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
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Приговор обжаловали как защита, так и обвинение. Адвокат в ходе заседания указывала, что публикации Дзядко** осуществил ввиду профессиональной журналистской деятельности, в высказываниях об армии содержались ссылки на источники, но не его личное мнение. Также не было доказано, что Дзядко** действовал по мотивам политической ненависти, заявляла адвокат.
Прокурор счел решение суда чрезмерно мягким в части назначения Дзядко** наказания за неисполнение иноагентских обязанностей. По его мнению, суд первой инстанции должен был признать отягчающим обстоятельством совершение этого преступления с публичной демонстрацией и использованием сети. В этой связи приговор необходимо ужесточить, назначив журналисту штраф в размере 5 миллионов 914 тысяч рублей, то есть в размере заработка фигуранта за определенный период, отмечал прокурор.
Головинский суд Москвы в мае заочно приговорил Дзядко** к восьми годам со штрафом в 250 тысяч рублей и лишением права администрировать сайты и каналы в сети на срок 4 года. Он был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти.
Было установлено, что Дзядко**, находясь за пределами РФ, в 2022 году разместил в своем персональном канале одного из мессенджеров две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Кроме того, журналист был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в декабре 2024 года неоднократно распространял материалы в сети без плашки.
В 2025 году РИА Новости сообщали в Головинском суде Москвы, что суд заочно выдал санкцию на арест Дзядко** по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Журналист был объявлен в розыск.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ПроисшествияРоссияМоскваТихон ДзядкоМосковский городской суд
 
 
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