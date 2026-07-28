"Миротворец" внес в свою базу еще 11 российских актеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В базу данных сайта «Миротворец» внесены данные еще 11 российских актеров.
- Причиной внесения данных стало участие актеров в съемках сериала «Центурия».
- Ресурс обвиняет актеров в пропаганде войны и других нарушениях.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Данные еще 11 российских актеров внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" из-за съемок в сериале "Центурия", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Ранее "Миротворец" внес в базу данные 14 актеров: Алены Ильиной, Павла Давыдова, Егора Борисова, Артема Федотова, Леонида Кондрашева, Никиты Клещева, Виктории Масловой, Бориса Вернигорова, Екатерины Беловой, Майи Вознесенской, Матвея Семенова, Ирины Демидкиной, Анны Корепиной и Ивана Игнатенко.
На сайте "Миротворец" во вторник были опубликованы персональные данные актеров Александра Куприянова, Сергея Плешакова, Александра Скулкова, Александра Сибирцева, Андрея Уколова, Александра Порываева, Арсентия Райкова, Евгения Харланова, Миланы Силкиной, Федора Маяцкого, Андрея Кудряшова. Поводом для этого стало их участие в съемках сериала "Центрурия". Ресурс обвиняет актеров в якобы пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.