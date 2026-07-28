"Миротворец" внес в свою базу еще 11 российских актеров

На сайте "Миротворец" во вторник были опубликованы персональные данные актеров Александра Куприянова, Сергея Плешакова, Александра Скулкова, Александра Сибирцева, Андрея Уколова, Александра Порываева, Арсентия Райкова, Евгения Харланова, Миланы Силкиной, Федора Маяцкого, Андрея Кудряшова. Поводом для этого стало их участие в съемках сериала "Центрурия". Ресурс обвиняет актеров в якобы пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.