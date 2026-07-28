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"Миротворец" внес в свою базу данные еще семерых российских актеров - РИА Новости, 28.07.2026
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18:42 28.07.2026
"Миротворец" внес в свою базу данные еще семерых российских актеров

Еще семь актеров из РФ внесли в базу "Миротворца" за съемки в сериале "Центурия"

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные семи российских актеров внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за съемок в сериале "Центурия".
  • Сайт "Миротворец" обвиняет актеров в пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Данные еще семи российских актеров внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" из-за съемок в сериале "Центурия", выяснило РИА Новости.
Ранее "Миротворец" внес в базу данных актеров Алену Ильину, Павла Давыдова, Егора Борисова, Артема Федотова, Леонида Кондрашева, Никиту Клещева, Викторию Маслову за съемки в сериале "Центурия".
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"Миротворец во вторник опубликовал персональные данные актеров Бориса Вернигорова, Екатерины Беловой, Майи Вознесенской, Матвея Семенова, Ирины Демидкиной, Анны Корепиной и Ивана Игнатенко. Поводом для этого стало их участие в съемках сериала "Центрурия". Ресурс обвиняет актеров в пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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