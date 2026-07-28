"Миротворец" внес в свою базу данные еще семерых российских актеров

"Миротворец во вторник опубликовал персональные данные актеров Бориса Вернигорова, Екатерины Беловой, Майи Вознесенской, Матвея Семенова, Ирины Демидкиной, Анны Корепиной и Ивана Игнатенко. Поводом для этого стало их участие в съемках сериала "Центрурия". Ресурс обвиняет актеров в пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.