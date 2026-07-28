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В Минобрнауки назвали даты окончания приемной кампании в вузы - РИА Новости, 28.07.2026
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12:39 28.07.2026 (обновлено: 12:46 28.07.2026)
В Минобрнауки назвали даты окончания приемной кампании в вузы

Минобрнауки: приемная кампания в вузы на бакалавриат заверштся 29 августа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки России
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.
  • До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу.
  • После этих дат и до публикации приказов о зачислении будут реализованы «Дни тишины», в течение которых абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования – 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа – от поступающих по основному конкурсу.
После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа - для поступающих по квотам и для олимпиадников - и 7 августа - для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы "Дни тишины".
В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.
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