В Минобрнауки назвали даты окончания приемной кампании в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября.

До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу.

После этих дат и до публикации приказов о зачислении будут реализованы «Дни тишины», в течение которых абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования – 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа – от поступающих по основному конкурсу.

После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа - для поступающих по квотам и для олимпиадников - и 7 августа - для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы "Дни тишины".

В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.