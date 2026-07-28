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У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 28.07.2026
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08:59 28.07.2026 (обновлено: 09:12 28.07.2026)
У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Мексики.
  • Толчки были зафиксированы в 113 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас на глубине 12,4 метра.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Мексики, сообщает национальный сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в понедельник в 23.35 по местному времени (8.35 мск вторника) в 113 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 12,4 метра.
О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.
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