У берегов Мексики произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Мексики.
- Толчки были зафиксированы в 113 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас на глубине 12,4 метра.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Мексики, сообщает национальный сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в понедельник в 23.35 по местному времени (8.35 мск вторника) в 113 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 12,4 метра.
О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.