В Хабаровском крае снова начали готовить стоматологических фельдшеров

ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Подготовку стоматологических фельдшеров возобновили в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.

"Возобновили подготовку стоматологических фельдшеров в Комсомольске-на-Амуре. После 15-летнего перерыва решение вернуть востребованную профессию приняли в федеральном Минздраве, чтобы компенсировать дефицит кадров", – написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что студентов будут обучать в медколледже имени Г. С. Макарова, отметив, что Хабаровский край одним из первых вновь запустил такую программу.

Стоматологические фельдшеры будут осматривать взрослых и детей, уточнил глава региона. У них можно сделать профессиональную чистку зубов, подлечить зуб и получить срочную помощь. Если случай тяжелый, то пациента обязательно направят к врачу-стоматологу соответствующего профиля.