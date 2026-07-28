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В Хабаровском крае снова начали готовить стоматологических фельдшеров - РИА Новости, 28.07.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:51 28.07.2026
В Хабаровском крае снова начали готовить стоматологических фельдшеров

В Комсомольске-на-Амуре возобновили подготовку стоматологических фельдшеров

© Фото : FreepikСтуденты медицинского вуза
Студенты медицинского вуза - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Freepik
Студенты медицинского вуза. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Подготовку стоматологических фельдшеров возобновили в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.
"Возобновили подготовку стоматологических фельдшеров в Комсомольске-на-Амуре. После 15-летнего перерыва решение вернуть востребованную профессию приняли в федеральном Минздраве, чтобы компенсировать дефицит кадров", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что студентов будут обучать в медколледже имени Г. С. Макарова, отметив, что Хабаровский край одним из первых вновь запустил такую программу.
Стоматологические фельдшеры будут осматривать взрослых и детей, уточнил глава региона. У них можно сделать профессиональную чистку зубов, подлечить зуб и получить срочную помощь. Если случай тяжелый, то пациента обязательно направят к врачу-стоматологу соответствующего профиля.
Демешин добавил, что перед набором студентов колледж разработал образовательные программы, сформировал материально-техническую базу, подготовил преподавателей. Интерес у абитуриентов уже есть. По данным губернатора, в первые два дня приемной кампании все 30 мест были заполнены.
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