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В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году - РИА Новости, 28.07.2026
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19:52 28.07.2026 (обновлено: 20:57 28.07.2026)
В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году

РИА Новости: маткапитал на первого ребенка в 2026 году составит 728 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди с детьми в Московском зоопарке
Люди с детьми в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди с детьми в Московском зоопарке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Материнский капитал в 2026 году на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей, на второго — около 963 тысяч.
  • Если сертификат на первенца уже оформлен, доплата за второго ребенка составит порядка 234 тысяч рублей.
  • Право на материнский капитал имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, второго или последующих детей — с 1 января 2007-го, а также мужчины при определенных условиях, с 2024 года при условии наличия гражданства России у родителя и ребенка.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Материнский капитал в 2026 году на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей, на второго — около 963 тысяч, а если сертификат на первенца уже оформлен, доплата составит порядка 234 тысяч рублей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).
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"В этом году выплата по сертификату на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей. На второго, третьего и следующего, рожденного или усыновленного с 2020 года, — около 963 тысяч, но это если на первого сертификат не оформляли, и около 234 тысяч, если оформляли", — сказал Коломейцев.

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Он напомнил, что на маткапитал имеют право, во-первых, женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, второго или последующих детей — с 1 января 2007-го, а во-вторых, мужчины, если они являются единственными усыновителями (при условии, что решение суда об усыновлении вступило в силу не ранее указанных выше дат) либо отцами/усыновителями в случае смерти матери, лишения ее родительских прав или совершения ею преступления против ребенка.
По словам депутата, с 2024 года действует важное условие: наличие гражданства России как у родителя, так и у ребенка по рождению.
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"Программа материнского (семейного) капитала действует с 1 января 2007 года. С тех пор своим правом на выплаты воспользовались около 15 миллионов российских семей. Дается маткапитал один раз. То есть если семья уже получала выплату за первенца, а три миллиона семей так и сделали, федеральный сертификат на второго ребенка они получат только как доплату", — рассказал Коломейцев.

По его мнению, удобно, что семьям не надо никуда обращаться специально: никаких заявлений подавать не требуется, сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка в загсе и высылается в электронном виде в личный кабинет одного из родителей на портал "Госуслуги".
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