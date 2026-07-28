Прокуратура рассказала подробности ДТП с маршруткой в Видном

Краткий пересказ от РИА ИИ Маршрутка, выехавшая на встречную полосу, врезалась в фонарный столб в подмосковном Видном.

В результате ДТП пострадали десять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом и средней степени тяжести состоянии.

Видновская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств аварии и оценит соблюдение требований законов о безопасности дорожного движения.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Маршрутка, попавшая в ДТП в подмосковном Видном, выехала на встречную полосу и врезалась в фонарный столб, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.

Во вторник в министерстве здравоохранения Московской области сообщили РИА Новости, что десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Видном , двое из них госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести.

"По предварительным данным, 27 июля 2026 года около 23.00 в городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола водитель автобуса "Мерседес Спринтер", следовавший по маршруту "Москва, метро Анино – Видное, микрорайон Купелинка", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил наезд на бордюрный камень и опору уличного освещения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что в момент ДТП в транспорте находились 18 пассажиров, в результате аварии водитель автобуса и один человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.