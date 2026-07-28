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Максакову* оштрафовали за нарушение иноагентского законодательства - РИА Новости, 28.07.2026
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18:54 28.07.2026
Максакову* оштрафовали за нарушение иноагентского законодательства

РИА Новости: Максакова заплатит 35 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Максакова*
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Максакова*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы оштрафовал Марию Максакову* на 35 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства.
  • Пресненский суд заочно приговорил ее к 4,5 года по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента.
  • Минюст России внес Максаковуе в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«

"Пресненский районный суд города Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ Максакову*-Игенбергс Марию Петровну и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Пресненский суд столицы в конце сентября прошлого года заочно приговорил Максакову* к 4,5 года по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.
Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
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