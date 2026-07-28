Краткий пересказ от РИА ИИ Пресненский суд Москвы оштрафовал Марию Максакову* на 35 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства.

Пресненский суд заочно приговорил ее к 4,5 года по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента.

Минюст России внес Максаковуе в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей певицу Марию Максакову* за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

« "Пресненский районный суд города Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ Максакову*-Игенбергс Марию Петровну и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Пресненский суд столицы в конце сентября прошлого года заочно приговорил Максакову* к 4,5 года по уголовному делу о призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента. Причиной возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО, которое Максакова* опубликовала в интернете.

Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.