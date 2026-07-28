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Россияне за полгода выиграли 31,5 миллиарда рублей в лотереях "Столото" - РИА Новости, 28.07.2026
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08:05 28.07.2026 (обновлено: 10:08 28.07.2026)
Россияне за полгода выиграли 31,5 миллиарда рублей в лотереях "Столото"

Россияне в первом полугодии выиграли 31,5 млрд рублей в лотереях "Столото"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года участники розыгрышей "Столото" выиграли в общей сложности 31,5 миллиарда рублей.
  • Появилось 655 новых лотерейных миллионеров, в среднем по 25 в неделю.
  • Больше всего победителей с выигрышами от 1 миллиона рублей оказалось в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Участники розыгрышей крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото" в первом полугодии выиграли 31,5 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в компании.
"За первое полугодие 2026 года совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях составила 31,5 миллиарда рублей. Появилось 655 новых лотерейных миллионеров - в среднем по 25 лотерейных миллионеров в неделю", - рассказали аналитики.
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Всего в первом полугодии выигрышными стали 103,2 миллиона билетов лотерей, большая часть (64%) выигрышных билетов в январе-июне была приобретена онлайн, тогда как только 36% приходилось на розницу.
Больше всего победителей с выигрышами от 1 миллиона рублей появилось в Москве (106 человек), Краснодарском крае (36 человек) и Санкт-Петербурге (35 человек). На четвертом месте расположились Свердловская и Московская области (по 25 человек), пятерку замкнула Новосибирская область (22 человека).
В десятку регионов по количеству победителей с призами от одного миллиона рублей также вошли Пермский край (21), Татарстан (18), Красноярский край (16), Воронежская область (15), Югра, Нижегородская и Ростовская области (по 14).
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