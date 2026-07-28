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Сенатор Джабаров назвал лицемерной позицию Белого дома по Украине - РИА Новости, 28.07.2026
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15:54 28.07.2026
Сенатор Джабаров назвал лицемерной позицию Белого дома по Украине

Джабаров: Вашингтон может прекратить конфликт на Украине в течение недели

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает позицию Белого дома по конфликту на Украине лицемерной из-за продолжения поставок оружия Киеву.
  • По словам сенатора, особой веры таким заявлениям нет, поскольку Киев получает вооружение, за которое никогда не расплатится с европейскими странами, по сути, бесплатно.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Позиция Белого дома по конфликту на Украине содержит элементы лицемерия, поскольку Вашингтон продолжает поставки оружия Киеву, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты считают, что пришло время урегулировать конфликт на Украине.
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"Здесь есть элементы лицемерия. Если Белый дом хочет прекращения конфликта, они могут прекратить его в течение недели. Перестаньте снабжать Украину разведданными, полетными заданиями для их беспилотников и ракет. Перестаньте поставлять в Европу оружие, которое идет на Украину", - сказал Джабаров "Газете.Ru".
По словам сенатора, особой веры таким заявлениям нет, поскольку Киев получает вооружение, по сути, бесплатно, за которое никогда не расплатится с европейскими странами.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
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