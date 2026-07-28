Историк призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Владислав Петрушко считает, что необходимо популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи.

По его мнению, для популяризации можно использовать переводы книжного наследия на современный русский язык и предоставление краткой информации о древних произведениях.

Петрушко подчеркнул важность знания молодежью своего прошлого и ценности духовного наследия для формирования поколения, осознающего свои корни.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Древнерусскую литературу необходимо популяризировать среди молодежи для ее духовного и культурного развития, в том числе через переводы книжного наследия на современный русский язык, поделился мнением с РИА Новости профессор Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета, историк Владислав Петрушко.

"Мне кажется, нужна определенная популяризация нашего древнерусского книжного наследия. Может быть, переводы на современный русский язык. И даже какая-то краткая информация о древних произведениях в виде отдельных элементов, выжимок из их содержания и наиболее интересных фрагментов", - сказал Петрушко.

Профессор подчеркнул, что современное поколение по-особому оперирует информацией, ему нужна быстрая и короткая, но в тоже время емкая информация.

"Важно заинтересовать современную молодежь, заинтриговать, чтобы у нее появилось желание обратиться к этим жемчужинам древнерусской книжности в их подлиннике. Хочется, чтобы у них появилось желание прочитать хотя бы "Повесть временных лет", "Слово о законе и благодати" или "Поучение Владимира Мономаха" — вещи, которые, мне кажется, никогда не утратят своей актуальности и которые для всякого человека, осознающего себя причастным к русской духовной культуре, являются краеугольными", - отметил он.

Петрушко добавил, что без знания о своем прошлом, без понимания ценности духовного наследия вырастет поколение космополитов, не знающее своих корней.