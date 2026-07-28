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Историк призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи - РИА Новости, 28.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 28.07.2026
Историк призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

Петрушко: древнерусскую литературу необходимо популяризировать среди молодежи

© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанк"Крещение князя Владимира Святославовича в Корсуни". Радзивилловская летопись.
Крещение князя Владимира Святославовича в Корсуни. Радзивилловская летопись. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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"Крещение князя Владимира Святославовича в Корсуни". Радзивилловская летопись.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Владислав Петрушко считает, что необходимо популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи.
  • По его мнению, для популяризации можно использовать переводы книжного наследия на современный русский язык и предоставление краткой информации о древних произведениях.
  • Петрушко подчеркнул важность знания молодежью своего прошлого и ценности духовного наследия для формирования поколения, осознающего свои корни.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Древнерусскую литературу необходимо популяризировать среди молодежи для ее духовного и культурного развития, в том числе через переводы книжного наследия на современный русский язык, поделился мнением с РИА Новости профессор Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета, историк Владислав Петрушко.
"Мне кажется, нужна определенная популяризация нашего древнерусского книжного наследия. Может быть, переводы на современный русский язык. И даже какая-то краткая информация о древних произведениях в виде отдельных элементов, выжимок из их содержания и наиболее интересных фрагментов", - сказал Петрушко.
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Профессор подчеркнул, что современное поколение по-особому оперирует информацией, ему нужна быстрая и короткая, но в тоже время емкая информация.
"Важно заинтересовать современную молодежь, заинтриговать, чтобы у нее появилось желание обратиться к этим жемчужинам древнерусской книжности в их подлиннике. Хочется, чтобы у них появилось желание прочитать хотя бы "Повесть временных лет", "Слово о законе и благодати" или "Поучение Владимира Мономаха" — вещи, которые, мне кажется, никогда не утратят своей актуальности и которые для всякого человека, осознающего себя причастным к русской духовной культуре, являются краеугольными", - отметил он.
Петрушко добавил, что без знания о своем прошлом, без понимания ценности духовного наследия вырастет поколение космополитов, не знающее своих корней.
"Наша древнерусская литература — это живое подтверждение древности нашей истории, которой больше тысячи лет, того, что наш народ состоялся давно как великий народ, создавший великое государство и не менее великую культуру. Поэтому популяризация древнерусской литературы обязательно нужна", - резюмировал Петрушко.
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