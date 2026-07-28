Летняя площадка для отдыха открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" заработала летняя досуговая площадка "ТехноДача", сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что посещать площадку могут сотрудники компаний-резидентов и жители соседних районов — Текстильщики, Печатники, Южнопортовый и Нижегородский.

"Сегодня промышленные зоны столицы становятся полноценными городскими пространствами. На территории ОЭЗ “Технополис Москва” уже работают футбольные площадки, ледовые катки и фитнес-центры. Это позволяет создавать комфортную среду для сотрудников и жителей соседних районов. Новый проект “ТехноДача” продолжает эту логику. Здесь сотрудники могут поиграть в шахматы, посетить занятия по зумбе или отдохнуть. Для москвичей это возможность провести время с пользой и познакомиться с жизнью главного промышленного кластера города", – приводит пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва" слова Ликсутова.

Отмечается, что площадка "ТехноДача" доступна для посещения с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. По пятницам рабочие часы сокращены до 18:00.

Для гостей обустроили зону свободного посещения. Там можно найти буккроссинг, пуфы для отдыха и настольные головоломки. Любители активных развлечений оценят армрестлинг, шахматы, гигантское домино и большие крестики-нолики. Для тех, кто хочет расслабиться, работает релакс-зона с возможностью прослушивания медитаций.

Для любителей спорта подготовили турнир по настольному теннису, занятия зумбой, аэрохоккей и практику "Здоровая спина". Отдельно проведут турнир по крестикам-ноликам. Культурная программа включает квизы и ярмарку вакансий "ТехноРабота". Для участников также проведут мастер-классы и встречи.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия она превратилась из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ "Технополис Москва" на территории 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тысячи.

Москва активно развивает социальную инфраструктуру на производственных территориях. Благодаря городским решениям работники высокотехнологичных предприятий получают не только современные рабочие места, но и качественные общественные пространства для отдыха. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Инфраструктура для жизни".