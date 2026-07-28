Лантратова поможет пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с жителями Белгорода, пострадавшими от атаки ВСУ, и готов оказать необходимую помощь и правовую поддержку.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с жителями Белгорода, пострадавшими от атаки ВСУ в понедельник, и готов оказать всю необходимую помощь и правовую поддержку.

Она отметила, что уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева встретилась с жителями многоквартирного дома в центре Белгорода , пострадавшего в результате ночной атаки вооруженных формирований Украины 27 июля.

"Сейчас на месте происшествия завершаются работы по расчистке территории и фиксации ущерба. Часть жителей, чьи дома стали непригодны для проживания, размещены в ПВР, другие разместились у родственников", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что Киреева подробно разъяснила пострадавшим порядок восстановления жилья и получения компенсаций за утраченное имущество, в том числе за поврежденные автомобили. Также жителей навестили представители Российского Красного Креста, передавшие необходимую гуманитарную помощь.