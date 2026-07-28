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Лантратова поможет пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода - РИА Новости, 28.07.2026
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18:59 28.07.2026
Лантратова поможет пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

Аппарат Лантратовой поможет пострадавшим от атаки ВСУ жителям Белгорода

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с жителями Белгорода, пострадавшими от атаки ВСУ, и готов оказать необходимую помощь и правовую поддержку.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат находится на постоянной связи с жителями Белгорода, пострадавшими от атаки ВСУ в понедельник, и готов оказать всю необходимую помощь и правовую поддержку.
Она отметила, что уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева встретилась с жителями многоквартирного дома в центре Белгорода, пострадавшего в результате ночной атаки вооруженных формирований Украины 27 июля.
"Сейчас на месте происшествия завершаются работы по расчистке территории и фиксации ущерба. Часть жителей, чьи дома стали непригодны для проживания, размещены в ПВР, другие разместились у родственников", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что Киреева подробно разъяснила пострадавшим порядок восстановления жилья и получения компенсаций за утраченное имущество, в том числе за поврежденные автомобили. Также жителей навестили представители Российского Красного Креста, передавшие необходимую гуманитарную помощь.
"Мы находимся на постоянной связи с жителями и готовы оказать всю необходимую помощь и правовую поддержку. Благодарю Жанну Кирееву и сотрудников Российского Красного Креста за оперативную работу и неравнодушие к судьбам людей", - добавила Лантратова.
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