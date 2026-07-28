Лантратова взяла на контроль ситуацию с многодетной семьей в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию в Омске, где многодетную семью исключили из очереди на жилье.

Департамент жилищной политики исключил семью из очереди и потребовал освободить муниципальную квартиру, так как семья якобы не подтвердила свой статус многодетной и малоимущей.

Прокуратура внесла представление директору департамента за ненадлежащую организацию работы.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что взяла на контроль ситуацию в Омске, где семью с девятью детьми исключили из очереди на жилье, в которой родители стоят уже 20 лет.

Лантратова отметила, что многодетная семья из Омска оказалась в непростой ситуации - родители, воспитывающие девятерых детей, стоят в очереди на жилье уже 20 лет. Однако недавно департамент жилищной политики исключил их из этой очереди и потребовал освободить муниципальную квартиру, предоставленную по договору коммерческого найма.

По словам федерального уполномоченного, причиной такого решения стало то, что семья якобы не подтвердила свой статус многодетной и малоимущей. При этом вместо использования системы межведомственного взаимодействия с матери потребовали, чтобы она сама принесла все справки.

« "Совместно с уполномоченным Омской области по правам человека Ириной Касьяновой взяли ситуацию на контроль. Направлены запросы в органы местного самоуправления и прокуратуру. Прокуратура внесла представление директору департамента за ненадлежащую организацию работы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".