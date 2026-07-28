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Лантратова взяла на контроль ситуацию с многодетной семьей в Омске - РИА Новости, 28.07.2026
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17:01 28.07.2026
Лантратова взяла на контроль ситуацию с многодетной семьей в Омске

Лантратова поможет семье с 9 детьми из Омска, исключенной из очереди на жилье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла на контроль ситуацию в Омске, где многодетную семью исключили из очереди на жилье.
  • Департамент жилищной политики исключил семью из очереди и потребовал освободить муниципальную квартиру, так как семья якобы не подтвердила свой статус многодетной и малоимущей.
  • Прокуратура внесла представление директору департамента за ненадлежащую организацию работы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что взяла на контроль ситуацию в Омске, где семью с девятью детьми исключили из очереди на жилье, в которой родители стоят уже 20 лет.
Лантратова отметила, что многодетная семья из Омска оказалась в непростой ситуации - родители, воспитывающие девятерых детей, стоят в очереди на жилье уже 20 лет. Однако недавно департамент жилищной политики исключил их из этой очереди и потребовал освободить муниципальную квартиру, предоставленную по договору коммерческого найма.
По словам федерального уполномоченного, причиной такого решения стало то, что семья якобы не подтвердила свой статус многодетной и малоимущей. При этом вместо использования системы межведомственного взаимодействия с матери потребовали, чтобы она сама принесла все справки.
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"Совместно с уполномоченным Омской области по правам человека Ириной Касьяновой взяли ситуацию на контроль. Направлены запросы в органы местного самоуправления и прокуратуру. Прокуратура внесла представление директору департамента за ненадлежащую организацию работы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".

Она подчеркнула, что совместно с омбудсменом Омской области будет сопровождать этот процесс до окончательного восстановления жилищных прав семьи.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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ЖильеОмскОмская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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