Французский корабль обстрелял судно теневого главы МВД Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский военный корабль обстрелял судно, на котором находился теневой глава МВД Великобритании Крис Филп.
- По словам Филпа, инцидент произошел во время съемок репортажа о нелегальных мигрантах.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Французский военный корабль, патрулировавший пролив Ла-Манш, обстрелял судно, на котором находился теневой глава МВД Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп.
Он разместил в соцсети X видео, на котором запечатлен момент стрельбы. По словам политика, инцидент произошел во время съемок репортажа для местной телекомпании о нелегальных мигрантах.
"Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами", — написал он.
Филп считает, что это могли быть предупредительные выстрелы или попытка запугивания.