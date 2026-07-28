Рейтинг@Mail.ru
Французский корабль обстрелял судно теневого главы МВД Британии - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 28.07.2026 (обновлено: 18:35 28.07.2026)
Французский корабль обстрелял судно теневого главы МВД Британии

Теневой глава МВД Британии заявил, что французский корабль обстрелял судно с ним

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский военный корабль обстрелял судно, на котором находился теневой глава МВД Великобритании Крис Филп.
  • По словам Филпа, инцидент произошел во время съемок репортажа о нелегальных мигрантах.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Французский военный корабль, патрулировавший пролив Ла-Манш, обстрелял судно, на котором находился теневой глава МВД Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп.
Он разместил в соцсети X видео, на котором запечатлен момент стрельбы. По словам политика, инцидент произошел во время съемок репортажа для местной телекомпании о нелегальных мигрантах.
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Подверглись ударам". В Британии поразились новым атакам ВС России на Киев
Вчера, 06:01
"Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами", — написал он.
Филп считает, что это могли быть предупредительные выстрелы или попытка запугивания.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
СМИ: демарш США в ООН связан с позицией Франции по правам человека
Вчера, 15:41
 
В миреЛа-МаншВеликобританияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала