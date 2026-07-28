Любительский "Кристалл-МЭЗТ" прошел первый раунд пути регионов Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Любительский футбольный клуб «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска победил белгородский «Салют» в домашнем матче первого раунда пути регионов Кубка России со счетом 3:0.
- Во втором круге «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Любительский футбольный клуб "Кристалл-МЭЗТ" из Борисоглебска победил белгородский "Салют" в домашнем матче первого раунда пути регионов Кубка России.
Встреча прошла во вторник в Воронеже и завершилась со счетом 3:0 в пользу любительской команды. Мячи забили Дмитрий Сапельников (6-я минута), Иван Поспелов (14) и Дмитрий Борисов (59).
Во втором круге "Кристалл-МЭЗТ" сыграет с курским "Авангардом".