Любительский "Кристалл-МЭЗТ" прошел первый раунд пути регионов Кубка России

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Любительский футбольный клуб "Кристалл-МЭЗТ" из Борисоглебска победил белгородский "Салют" в домашнем матче первого раунда пути регионов Кубка России.

Встреча прошла во вторник в Воронеже и завершилась со счетом 3:0 в пользу любительской команды. Мячи забили Дмитрий Сапельников (6-я минута), Иван Поспелов (14) и Дмитрий Борисов (59).