Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Константиновки рассказал, как украинские боевики ворвались в один из домов под действием наркотиков.

Они поставили людей на колени и забрали генератор.

Перед уходом военные оставили в доме прозрачные тюбики с неизвестными таблетками.

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие, которые могли находиться в наркотическим опьянении, ворвались в дом жителей Константиновки, поставили находившихся там людей на колени и забрали генератор, рассказал РИА Новости местный житель Евгений Казельский.

Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.

По его словам, во время налета он вместе с ребенком спустился в подвал. Военнослужащие ВСУ открыли огонь по входным дверям, после чего ворвались в дом и начали кричать, а затем спустились в подвал и приказали находившимся там людям встать на колени. Казельский отметил, что некоторые из нападавших вели себя неадекватно. "Люди неадекватные были. Явно, что, скорее всего, под чем-то, под какими-то, наверное, наркотиками. Бегает с места на место. Мельтешит, глаза бегают, что-то непонятное он кричит", - сказал житель Константиновки.

Он добавил, что военнослужащие сфотографировали паспорта находившихся в доме людей и заявили, что собираются их эвакуировать. После этого, по словам Казельского, они забрали генератор.

По словам другого жителя Константиновки, Данила Бабикова, перед уходом военнослужащие оставили в доме прозрачные тюбики с неизвестными таблетками, которые называли "пилпаками" (от английского pill pack - набор таблеток, входящий в аптечку военнослужащего). Жители не знали, для чего предназначены препараты, и впоследствии сожгли их.