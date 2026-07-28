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Житель Константиновки рассказал о налете боевиков ВСУ на один из домов - РИА Новости, 28.07.2026
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Житель Константиновки рассказал о налете боевиков ВСУ на один из домов

ВСУ ворвались в дом жителей Константиновки под действием наркотиков

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Константиновки рассказал, как украинские боевики ворвались в один из домов под действием наркотиков.
  • Они поставили людей на колени и забрали генератор.
  • Перед уходом военные оставили в доме прозрачные тюбики с неизвестными таблетками.
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие, которые могли находиться в наркотическим опьянении, ворвались в дом жителей Константиновки, поставили находившихся там людей на колени и забрали генератор, рассказал РИА Новости местный житель Евгений Казельский.
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По его словам, во время налета он вместе с ребенком спустился в подвал. Военнослужащие ВСУ открыли огонь по входным дверям, после чего ворвались в дом и начали кричать, а затем спустились в подвал и приказали находившимся там людям встать на колени. Казельский отметил, что некоторые из нападавших вели себя неадекватно. "Люди неадекватные были. Явно, что, скорее всего, под чем-то, под какими-то, наверное, наркотиками. Бегает с места на место. Мельтешит, глаза бегают, что-то непонятное он кричит", - сказал житель Константиновки.
Он добавил, что военнослужащие сфотографировали паспорта находившихся в доме людей и заявили, что собираются их эвакуировать. После этого, по словам Казельского, они забрали генератор.
По словам другого жителя Константиновки, Данила Бабикова, перед уходом военнослужащие оставили в доме прозрачные тюбики с неизвестными таблетками, которые называли "пилпаками" (от английского pill pack - набор таблеток, входящий в аптечку военнослужащего). Жители не знали, для чего предназначены препараты, и впоследствии сожгли их.
"Там белые, синие, оранжевые, еще какие-то. Разных форм, размеров. Просто вот так, как наломаны, знаете, половинками там еще чем-то, положены в эти тюбики. Ну, мы их взяли, потом спалили", - сказал Бабиков.
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