Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, сколько денег можно перевести с карты без комиссии - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 28.07.2026
Юрист объяснил, сколько денег можно перевести с карты без комиссии

Юрист Адамс: за перевод другому человеку через СБП до 100 тыс руб нет комиссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина с телефоном
Женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между своими счетами в разных банках через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц.
  • Другому человеку — до 100 тысяч рублей.
  • Свыше установленных для СБП сумм банк возьмет комиссию до 0,5%.
  • Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает сам банк.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лимиты на банковские переводы зависят от канала и получателя, а общие правила действуют только в Системе быстрых платежей. О том, как не переплатить, агентству "Прайм" рассказал юрист Давид Адамс.
Между своими счетами в разных банках через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц, а другому человеку — до 100 тысяч рублей. Свыше этих сумм банк возьмет комиссию до 0,5%. Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает сам банк.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Раскрыт риск для обеих сторон при переводах с карты на карту
14 июля, 03:18
"Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала", — пояснил Адамс.
Перед отправкой юрист советует проверить тариф карты: ограничения на операцию, день или месяц, а также комиссию. Для крупных сумм лучше заранее уточнить в банке, пройдет ли платеж и не потребуется ли другой способ перевода. Это поможет избежать неожиданных списаний и блокировок.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Юрист раскрыл, почему нельзя тратить упавшие на счет "деньги из ниоткуда"
23 июня, 02:10
 
ОбществоДенежные переводыСистема быстрых платежей (СБП)РоссияДавид Адамс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала