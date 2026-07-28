Юрист объяснил, сколько денег можно перевести с карты без комиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между своими счетами в разных банках через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц.
- Другому человеку — до 100 тысяч рублей.
- Свыше установленных для СБП сумм банк возьмет комиссию до 0,5%.
- Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает сам банк.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лимиты на банковские переводы зависят от канала и получателя, а общие правила действуют только в Системе быстрых платежей. О том, как не переплатить, агентству "Прайм" рассказал юрист Давид Адамс.
Между своими счетами в разных банках через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц, а другому человеку — до 100 тысяч рублей. Свыше этих сумм банк возьмет комиссию до 0,5%. Для переводов через банкомат, по номеру карты или реквизитам лимиты устанавливает сам банк.
"Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала", — пояснил Адамс.
Перед отправкой юрист советует проверить тариф карты: ограничения на операцию, день или месяц, а также комиссию. Для крупных сумм лучше заранее уточнить в банке, пройдет ли платеж и не потребуется ли другой способ перевода. Это поможет избежать неожиданных списаний и блокировок.