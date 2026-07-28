Рейтинг@Mail.ru
В правительстве одобрили новые сценарии борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 28.07.2026
В правительстве одобрили новые сценарии борьбы с кибермошенничеством

Оперштаб правительства РФ одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперштаб правительства России одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством в рамках государственной системы "Антифрод".
  • Это позволтт пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками.
  • В оперштабе работает группа, в которую вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оперштаб правительства РФ одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством, которые помогут пресекать использование сим-карт, банковских карт и учетных записей аферистами, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«
"Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям, которые будут применяться в рамках государственной системы "Антифрод", -говорится в сообщении.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кражей данных
2 марта, 14:29
"Такие сценарии позволят пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками", - добавили в аппарате.
Так, если оператор передает в систему "Антифрод" сигнал, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру приостанавливается на 24 часа. Таким образом, мошенник, завладевший сим-картой, не сможет использовать ее для авторизации в банковских приложениях, перевода средств или оформления кредитов.
«
"Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. Для этого мы запустили оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса", – прокомментировал Григоренко.
В аппарате поделились, что также утвержден состав рабочей группы при оперштабе, которая займется подготовкой проектов решений. В рабочую группу вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.
Государственная система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах
20 мая, 07:47
 
ТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкокибермошенничествоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала