В правительстве одобрили новые сценарии борьбы с кибермошенничеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оперштаб правительства России одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством в рамках государственной системы "Антифрод".
- Это позволтт пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками.
- В оперштабе работает группа, в которую вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оперштаб правительства РФ одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством, которые помогут пресекать использование сим-карт, банковских карт и учетных записей аферистами, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
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"Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям, которые будут применяться в рамках государственной системы "Антифрод", -говорится в сообщении.
"Такие сценарии позволят пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками", - добавили в аппарате.
Так, если оператор передает в систему "Антифрод" сигнал, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру приостанавливается на 24 часа. Таким образом, мошенник, завладевший сим-картой, не сможет использовать ее для авторизации в банковских приложениях, перевода средств или оформления кредитов.
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"Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. Для этого мы запустили оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса", – прокомментировал Григоренко.
В аппарате поделились, что также утвержден состав рабочей группы при оперштабе, которая займется подготовкой проектов решений. В рабочую группу вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.
Государственная система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.