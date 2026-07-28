В правительстве одобрили новые сценарии борьбы с кибермошенничеством

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперштаб правительства России одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством в рамках государственной системы "Антифрод".

Это позволтт пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками.

В оперштабе работает группа, в которую вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оперштаб правительства РФ одобрил новые сценарии борьбы с кибермошенничеством, которые помогут пресекать использование сим-карт, банковских карт и учетных записей аферистами, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

« "Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям, которые будут применяться в рамках государственной системы "Антифрод", -говорится в сообщении.

"Такие сценарии позволят пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей мошенниками", - добавили в аппарате.

Так, если оператор передает в систему "Антифрод" сигнал, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру приостанавливается на 24 часа. Таким образом, мошенник, завладевший сим-картой, не сможет использовать ее для авторизации в банковских приложениях, перевода средств или оформления кредитов.

« "Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. Для этого мы запустили оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса", – прокомментировал Григоренко

В аппарате поделились, что также утвержден состав рабочей группы при оперштабе, которая займется подготовкой проектов решений. В рабочую группу вошли представители госорганов и бизнеса, в том числе банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов и соцсетей.