На Камчатке устанавливают причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобрали пробы патологического материала от павших морских птиц на Халактырском пляже.

Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц.

Окончательные причины гибели птиц будут определены по результатам лабораторных исследований.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Специалисты минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобрали пробы патологического материала от павших морских птиц на Халактырском пляже для установления причин их гибели, сообщили в правительстве Камчатского края.

"Министерством совместно с Россельхознадзором Роспотребнадзором осуществлен выезд для отбора проб патологического материала от павшей птицы для установления причин гибели морских птиц на Халактырском пляже. Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц", — говорится в пресс-релизе правительства.

Информация о гибели птиц поступила в профильные службы после публикаций в СМИ. По предварительным данным, на разных участках побережья обнаружено не менее 14 мертвых птиц.