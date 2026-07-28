На Камчатке устанавливают причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобрали пробы патологического материала от павших морских птиц на Халактырском пляже.
- Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц.
- Окончательные причины гибели птиц будут определены по результатам лабораторных исследований.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Специалисты минсельхоза Камчатки, Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобрали пробы патологического материала от павших морских птиц на Халактырском пляже для установления причин их гибели, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Министерством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором осуществлен выезд для отбора проб патологического материала от павшей птицы для установления причин гибели морских птиц на Халактырском пляже. Материалы будут направлены в лабораторию для исследования на особо опасные заболевания птиц", — говорится в пресс-релизе правительства.
Информация о гибели птиц поступила в профильные службы после публикаций в СМИ. По предварительным данным, на разных участках побережья обнаружено не менее 14 мертвых птиц.
Окончательные причины гибели будут определены по результатам лабораторных исследований. Ведомства продолжают совместную работу, итоговые выводы сделают после завершения всех анализов.
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