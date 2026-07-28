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В Японии за два часа после землетрясения произошло 27 подземных толчков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:37 28.07.2026
В Японии за два часа после землетрясения произошло 27 подземных толчков

После землетрясения в Японии произошло 27 афтершоковых толчков

© REUTERS / Issei KatoЭкран с новостями о землетрясении на острове Кюсю
Экран с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Issei Kato
Экран с новостями о землетрясении на острове Кюсю
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За два часа после землетрясения в Японии в этом районе произошло 27 подземных толчков.
  • Магнитуда афтершоковых толчков варьировалась от 2,1 до 6,1.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. За 2 часа после землетрясения в Японии в этом районе произошло 27 подземных толчков, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные главного метеорологического управления Японии.
Самая большая магнитуда у афтершоковых толчков составила 6,1, самая маленькая 2,1.
Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности повторных подземных толчков до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, в течение недели после землетрясения на Кюсю.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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