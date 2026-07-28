Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю

Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю

© REUTERS / Issei Kato Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю

В Японии не выявили сбоев в работе АЭС после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ На острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Kyushu Electric Power Company сообщила, что энергоблоки АЭС "Генкай" и АЭС "Сендай" работают в обычном режиме после землетрясения.

Японское правительство создало оперативный штаб для координации действий и подтверждения информации о последствиях стихии.

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Kyushu Electric Power Company не выявила сбоев в работе энергоблоков АЭС "Генкай" и АЭС "Сендай" после землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю, сообщил оператор станций.

« "Первый и второй энергоблоки АЭС "Сендай", а также четвертый энергоблок АЭС "Генкай" продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС "Генкай" находится на плановом техническом обслуживании", - говорится в сообщении.

Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.