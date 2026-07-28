В Японии не выявили сбоев в работе АЭС после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1.
- Kyushu Electric Power Company сообщила, что энергоблоки АЭС "Генкай" и АЭС "Сендай" работают в обычном режиме после землетрясения.
- Японское правительство создало оперативный штаб для координации действий и подтверждения информации о последствиях стихии.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Kyushu Electric Power Company не выявила сбоев в работе энергоблоков АЭС "Генкай" и АЭС "Сендай" после землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю, сообщил оператор станций.
«
"Первый и второй энергоблоки АЭС "Сендай", а также четвертый энергоблок АЭС "Генкай" продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС "Генкай" находится на плановом техническом обслуживании", - говорится в сообщении.
Подземные толчки зафиксированы около 16.27 по местному времени (10.27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра, в задачи которого входит координация действий и подтверждение информации о последствиях стихии.
У берегов Мексики произошло землетрясение
Вчера, 08:59