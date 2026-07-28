Изучать Вторую мировую нужно для недопущения конфликта, считает историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик заявил, что изучать историю Второй мировой войны нужно для недопущения нового глобального конфликта.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.

По словам историка, изучение событий, предшествовавших Второй мировой войне, позволяет понять, какие действия на политической арене могут привести к глобальному конфликту, и дает возможность его предотвратить.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Изучать историю Второй мировой войны нужно для недопущения нового глобального конфликта, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.

"Расследовать эти события нужно, и это нужно прежде всего для нас самих. Мы не просто получаем какие-то новые данные, новую информацию, не просто меняются цифры. Люди видят, насколько опасна война, какие последствия и масштабы может иметь. Понимание этого нужно для того, чтобы в будущем ничего подобного не допустить", - сказал историк.

По его словам, изучение событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, позволяют понять, какие действия на политической арене могут привести к глобальному конфликту, "а значит, есть возможность это предотвратить". Собеседник пояснил, что Германия и ее союзники в течение десятилетия готовились к войне.