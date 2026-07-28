Изучать Вторую мировую нужно для недопущения конфликта, считает историк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик заявил, что изучать историю Второй мировой войны нужно для недопущения нового глобального конфликта.
- Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны.
- По словам историка, изучение событий, предшествовавших Второй мировой войне, позволяет понять, какие действия на политической арене могут привести к глобальному конфликту, и дает возможность его предотвратить.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Изучать историю Второй мировой войны нужно для недопущения нового глобального конфликта, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.
"Расследовать эти события нужно, и это нужно прежде всего для нас самих. Мы не просто получаем какие-то новые данные, новую информацию, не просто меняются цифры. Люди видят, насколько опасна война, какие последствия и масштабы может иметь. Понимание этого нужно для того, чтобы в будущем ничего подобного не допустить", - сказал историк.
По его словам, изучение событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, позволяют понять, какие действия на политической арене могут привести к глобальному конфликту, "а значит, есть возможность это предотвратить". Собеседник пояснил, что Германия и ее союзники в течение десятилетия готовились к войне.
"Мы должны понимать, что кроме нас никто это не сделает. Если мы сами не будем сохранять память об этих событиях, пройдет не так много времени, и нам будет навязана абсолютно иная история, и наши дети, наши внуки, правнуки примут ее, если мы не будем отстаивать свою историческую правду и сохранять ее", - подчеркнул Трубчик.
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