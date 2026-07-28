МЧС Ульяновска направило эвакуационные тележки ручной сборки в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники МЧС отправили в зону спецоперации гуманитарный груз с продуктами, водой, медикаментами, генераторами и эвакуационными тележками, сделанными своими руками.

МЧС регулярно организует сбор гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, а сотрудники ведомства сопровождают колонны, контролируют разгрузку и передачу поставок.

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС отправили в зону спецоперации очередную партию груза с продуктами, водой, медикаментами, генераторами и сделанными своими руками эвакуационными тележками, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Ульяновской области.

"Умельцы из числа сотрудников ведомства своими руками собирают эвакуационные тележки. Это позволяет оперативно вывозить пострадавших из зоны опасности", - говорится в публикации ведомства в канале на платформе "Макс".

Ведомство уточняет, что регулярно организует сбор, формирование и доставку гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. В этот раз были отправлены продукты питания, вода, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, генераторы и строительные материалы.