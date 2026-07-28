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МЧС Ульяновска направило эвакуационные тележки ручной сборки в зону СВО - РИА Новости, 28.07.2026
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Надежные люди
 
12:41 28.07.2026
МЧС Ульяновска направило эвакуационные тележки ручной сборки в зону СВО

МЧС Ульяновска направило эвакуационные тележки собственной сборки в зону СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МЧС отправили в зону спецоперации гуманитарный груз с продуктами, водой, медикаментами, генераторами и эвакуационными тележками, сделанными своими руками.
  • МЧС регулярно организует сбор гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, а сотрудники ведомства сопровождают колонны, контролируют разгрузку и передачу поставок.
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС отправили в зону спецоперации очередную партию груза с продуктами, водой, медикаментами, генераторами и сделанными своими руками эвакуационными тележками, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Ульяновской области.
"Умельцы из числа сотрудников ведомства своими руками собирают эвакуационные тележки. Это позволяет оперативно вывозить пострадавших из зоны опасности", - говорится в публикации ведомства в канале на платформе "Макс".
Ведомство уточняет, что регулярно организует сбор, формирование и доставку гуманитарных грузов в зону специальной военной операции. В этот раз были отправлены продукты питания, вода, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, генераторы и строительные материалы.
Сотрудники МЧС лично сопровождают колонны, контролируют разгрузку и передачу помощи адресатам, добавили в ведомстве.
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