Московские власти рассказали о строительстве газопровода в ТАО

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый газопровод, который соединит деревни Романцево и Красная Пахра в Троицком округе Москвы, готов на 75%, работы планируется завершить в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Новый газопровод, который соединит деревни Романцево и Красную Пахру в Троицком административном округе, готов на 75%. Объект станет частью сети газоснабжения, связывающей крупную газораспределительную станцию с кольцевым газопроводом Москвы. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства с апреля 2025 года, завершить их планируют в декабре 2026-го", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрен газопровод высокого давления диаметром 1220 миллиметров. Строительство ведется с использованием стальных труб, качество которых подтверждено лабораторными исследованиями в Московском городском центре по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз".

"Строительство осложняется рельефом местности: перепады высот на трассе достигают восьми метров, кроме того, трубопровод пересекает другие инженерные сети. В таких местах предусмотрено шесть закрытых переходов. Прокладка труб под препятствиями ведется методами бурошнекового бурения и микротоннелирования. На заболоченных участках трубы утяжеляют полимерно-контейнерными балластирующими устройствами", - подчеркивается в сообщении.