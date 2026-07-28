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Московские власти рассказали о строительстве газопровода в ТАО - РИА Новости, 28.07.2026
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11:19 28.07.2026 (обновлено: 11:21 28.07.2026)
Московские власти рассказали о строительстве газопровода в ТАО

Газопровод высокого давления в ТАО построили на 75%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиды Новой Москвы
Виды Новой Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый газопровод, который соединит деревни Романцево и Красная Пахра в Троицком округе Москвы, готов на 75%, работы планируется завершить в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Новый газопровод, который соединит деревни Романцево и Красную Пахру в Троицком административном округе, готов на 75%. Объект станет частью сети газоснабжения, связывающей крупную газораспределительную станцию с кольцевым газопроводом Москвы. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства с апреля 2025 года, завершить их планируют в декабре 2026-го", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проектом предусмотрен газопровод высокого давления диаметром 1220 миллиметров. Строительство ведется с использованием стальных труб, качество которых подтверждено лабораторными исследованиями в Московском городском центре по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз".
"Строительство осложняется рельефом местности: перепады высот на трассе достигают восьми метров, кроме того, трубопровод пересекает другие инженерные сети. В таких местах предусмотрено шесть закрытых переходов. Прокладка труб под препятствиями ведется методами бурошнекового бурения и микротоннелирования. На заболоченных участках трубы утяжеляют полимерно-контейнерными балластирующими устройствами", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, на газопроводе устанавливают запорные устройства с дистанционным управлением российского производства. Они позволяют специалистам видеть положение крана и вносить изменения в работу газопровода в реальном времени. Задвижки закрываются как вручную на месте, так и удаленно - за 1,5 минуты.
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