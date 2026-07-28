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Гарбузов: завод в Москве создал более 23 млн доз вакцины против гепатита В - РИА Новости, 28.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:15 28.07.2026
Гарбузов: завод в Москве создал более 23 млн доз вакцины против гепатита В

Гарбузов: завод "Биннофарм" выпустил более 23 млн доз вакцины против гепатита В

© Фото : Пресс-служба ДИППЗавод в Москве создал более 23 млн доз вакцины против гепатита В
Завод в Москве создал более 23 млн доз вакцины против гепатита В - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Завод в Москве создал более 23 млн доз вакцины против гепатита В
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Фармацевтический завод "Биннофарм" в Москве произвел свыше 23 миллионов доз вакцины для профилактики гепатита В с 2021 года, заявил министр городского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Препарат входит в Национальный календарь профилактических прививок и используется для иммунизации детей и взрослых во всех регионах России. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля.

"За пять лет с 2021 года столичное предприятие “Биннофарм” выпустило порядка 19 миллионов доз вакцин, а за первые шесть месяцев этого года — почти четыре миллиона доз. На предприятии создан полный цикл производства — от получения биологической субстанции методом генной инженерии и культивирования клеток до создания готовой лекарственной формы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он добавил, что это позволяет стабильно обеспечивать российскую систему здравоохранения препаратом, который играет важную роль в иммунизации населения и борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Вакцину для профилактики гепатита В прививают новорожденным в течение первых суток жизни после рождения.

На предприятии биотехнологи, инженеры, микробиологи, сотрудники производственных участков и лабораторий контроля качества обеспечивают полный цикл производства вакцин.

Исполнительный директор "Биннофарм" Мария Безрукова указала, что предприятию важно обеспечивать стабильность выпуска, воспроизводимость технологических процессов и высокий уровень контроля качества, так как с этой прививки начинается защита от одной из самых опасных вирусных инфекций.

По ее словам, только в первом полугодии этого года в медицинские учреждения России поставили 3,5 миллиона доз вакцины, из них 2,3 миллиона в детские больницы, поликлиники и перинатальные центры, еще 1,2 миллиона — во взрослые учреждения здравоохранения. Вакцина поставляется также и за рубеж: за последние пять лет более 500 тысяч доз экспортировали в Киргизию и Беларусь.

Столичный завод обладает статусом промышленного комплекса. Это дает ему ряд налоговых льгот. Помимо этого, предприятие пользуется программой компенсации процентов по инвестиционным кредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Согласно стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, фармацевтическая отрасль относится к основным направлениям, которым город оказывает поддержку. Такая работа отвечает целям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".

Каждый год в Москве открываются около 150 технологичных предприятий, что делает город крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщал, что при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства за четыре года фармпредприятия направили дополнительно свыше 90 миллиардов рублей на расширение и модернизацию своих площадок.
Около 9 тыс квадратных метров офисных помещений создадут в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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26 июля, 12:15
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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