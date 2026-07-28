Бывшая футболистка может возглавить минспорт Германии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Надин Кесслер может стать новым министром по делам спорта ФРГ.

Пост министра спорта стал вакантным после ухода Кристианы Шендерляйн.

Решение канцлера Фридриха Мерца о кадровых перестановках в спортивном ведомстве вызвало критику внутри его партии.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Новым министром по делам спорта ФРГ может стать бывшая футболистка национальной сборной Германии Надин Кесслер, сообщает газета Новым министром по делам спорта ФРГ может стать бывшая футболистка национальной сборной Германии Надин Кесслер, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, пост министра спорта стал вакантным после ухода с него Кристианы Шендерляйн, которая перешла на работу в министерство здравоохранения ФРГ . Соответствующие перестановки в кабмине ФРГ проводятся по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца после отставки главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана из-за скандала с суррогатным материнством.

"Кесслер займет должность государственного министра по делам спорта и волонтерской деятельности в ведомстве канцлера", - говорится в публикации.

Сейчас Кесслер курирует женский футбол в УЕФА. Официальных комментариев от властей ФРГ по поводу ее возможного назначения министром не поступало.

Тем временем решение канцлера Мерца о рокировке в спортивном ведомстве вызвало резкую критику внутри его собственной партии. Так, премьер-министр Саксонии и глава регионального отделения ХДС Михаэль Кречмер заявил, что не может понять логику кадрового решения канцлера.

"Кристиана Шендерляйн была невероятно успешным министром спорта. В этой связи я абсолютно не понял данного кадрового решения", - заявил Кречмер в интервью телерадиокомпании MDR.