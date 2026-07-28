Финские власти закрывали воздушное пространство на юге страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Финские власти закрыли воздушное пространство в районе города Котка на юге Финляндии из-за риска проникновения БПЛА.

Ограничения охватывают морской район и часть суши от поселения Хурппу на востоке практически до острова Кейпсало на западе и все воздушное пространство от земли до эшелона FL660 (примерно 20,1 километров).

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Финские власти закрывали воздушное пространство в районе города Котка на юге Финляндии из-за риска проникновения БПЛА, свидетельствуют данные финской аэронавигационной службы Fintraffic ANS.

Fintraffic ANS опубликовала извещение NOTAM (Notice to Air Missions) о "временно ограниченном районе". Как видно на карте службы, он охватывает морской район и часть суши у города Котка - от поселения Хурппу на востоке практически до острова Кейпсало на западе. Южная граница района с ограничениями проходит у острова Хаапасаари. При этом ограничения охватывают все воздушное пространство от земли до эшелона FL660 (Flight Level 660, примерно 66 тысяч футов или 20,1 километров), свидетельствуют данные Fintraffic ANS.

Как сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пресс-службу финского генштаба, закрытие морских районов и воздушного пространства было необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут залететь на территорию Финляндии.

Всего в отношении указанного района было выпущено три извещения. Первый действовал с 4.58 до 7.00 утра (время совпадает с мск), второй - с 6.33 до 7.00, третий - с 6.34 до 8.00. На 11.00 ограничения были сняты.