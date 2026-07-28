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Финские власти закрывали воздушное пространство на юге страны - РИА Новости, 28.07.2026
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10:31 28.07.2026 (обновлено: 11:30 28.07.2026)
Финские власти закрывали воздушное пространство на юге страны

На юге Финляндии власти закрывали воздушное пространство из-за риска БПЛА

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финские власти закрыли воздушное пространство в районе города Котка на юге Финляндии из-за риска проникновения БПЛА.
  • Ограничения охватывают морской район и часть суши от поселения Хурппу на востоке практически до острова Кейпсало на западе и все воздушное пространство от земли до эшелона FL660 (примерно 20,1 километров).
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Финские власти закрывали воздушное пространство в районе города Котка на юге Финляндии из-за риска проникновения БПЛА, свидетельствуют данные финской аэронавигационной службы Fintraffic ANS.
Fintraffic ANS опубликовала извещение NOTAM (Notice to Air Missions) о "временно ограниченном районе". Как видно на карте службы, он охватывает морской район и часть суши у города Котка - от поселения Хурппу на востоке практически до острова Кейпсало на западе. Южная граница района с ограничениями проходит у острова Хаапасаари. При этом ограничения охватывают все воздушное пространство от земли до эшелона FL660 (Flight Level 660, примерно 66 тысяч футов или 20,1 километров), свидетельствуют данные Fintraffic ANS.
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Как сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пресс-службу финского генштаба, закрытие морских районов и воздушного пространства было необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут залететь на территорию Финляндии.
Всего в отношении указанного района было выпущено три извещения. Первый действовал с 4.58 до 7.00 утра (время совпадает с мск), второй - с 6.33 до 7.00, третий - с 6.34 до 8.00. На 11.00 ограничения были сняты.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
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