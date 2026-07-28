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Финский политик раскрыл, что думают жители после вступления страны в НАТО - РИА Новости, 28.07.2026
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01:24 28.07.2026 (обновлено: 03:34 28.07.2026)
Финский политик раскрыл, что думают жители после вступления страны в НАТО

Ано Туртиайнен: финны не чувствуют себя в безопасности после вступления в НАТО

© AP Photo / Pavel GolovkinХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что жители Финляндии не чувствуют себя в безопасности после вступления страны в НАТО.
  • По словам Туртиайнена, финнами на протяжении многих лет управляли с помощью страха.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жители Финляндии не чувствуют себя в безопасности после вступления страны в НАТО, финнами на протяжении многих лет управляли с помощью страха, рассказал в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
"Я был одним из тех семи депутатов, которые голосовали в парламенте против НАТО. Тогда СМИ смогли внушить большинству в Финляндии веру в НАТО. Думаю, сейчас ситуация довольно сильно поменялась в сторону против НАТО. Финнами десятилетиями управляли с помощью страха, они едва ли чувствуют себя в безопасности", - сказал Туртиайнен.
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Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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В миреФинляндияРоссияШвецияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
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