Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что жители Финляндии не чувствуют себя в безопасности после вступления страны в НАТО.

По словам Туртиайнена, финнами на протяжении многих лет управляли с помощью страха.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жители Финляндии не чувствуют себя в безопасности после вступления страны в НАТО, финнами на протяжении многих лет управляли с помощью страха, рассказал в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

"Я был одним из тех семи депутатов, которые голосовали в парламенте против НАТО . Тогда СМИ смогли внушить большинству в Финляндии веру в НАТО. Думаю, сейчас ситуация довольно сильно поменялась в сторону против НАТО. Финнами десятилетиями управляли с помощью страха, они едва ли чувствуют себя в безопасности", - сказал Туртиайнен.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.