Ученицу Тарасовой обвинили в насилии! Что опять стряслось у Оксаны Грищук

Легендарную российскую фигуристку обвинили в насилии в США. РИА Новости рассказывает, что произошло с двукратной олимпийской чемпионкой, страстной ученицей Татьяны Тарасовой.

"Это все неправда!"

Америке она встретила фитнес-инструктора Джеффа Каррильо. "Он был безумно красив, и влюбилась в него с первого взгляда", - рассказывала Оксана Грищук после двух славных побед на Олимпийских играх в Лиллехаммере и Нагано. Вскоре на свет появилась Скайлер Мари Грейс Грищук-Каррильо, которая спустя двадцать три года пожалуется в полицию на свою мать.

В заявлении 23-летней американки содержится обвинение в многолетнем физическом и эмоциональном насилии. По словам Скайлер, это решение было для нее "чрезвычайно трудным". Она поделилась, что многие годы держала ситуацию внутри себя прежде чем решилась на откровенность. "Не обращайте внимания. Это все неправда", - цитирует ответ матери Sport24

Большинство американских комментаторов встали на сторону дочери. В США обвинения в эмоциональном насилии, не говоря уж о физическом, это очень серьезно. Тем более что репутация у Оксаны скандальная.

В 1992 году она была отчислена из группы Натальи Дубовой. Тренер просто выгнала ее после того как Оксана стала в открытую крутить роман с Александром Жулиным, который в то время был женат на своей партнерше Майе Усовой. Была ли в этом вспыхнувшем романе любовь, или Грищук за счет женских чар хотела просто устранить конкурентов за место в сборной, осталось загадкой. Во всяком случае, ее партнер Евгений Платов некоторое время пытался кататься у Дубовой вместе с Татьяной Навкой, а потом все же вернулся к Грищук, и дуэт стал тренироваться у Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Во время Олимпиады-2006 в Турине Платов рассказал много интересного о совместной работе с Грищук.

"Оксана - талантливейший человек, работоспособный до невозможности, - сказал он. - Когда на тренировках отрабатываешь какой-то фрагмент танца, после каждого проката делаешь хотя бы 30-секундную паузу для отдыха. Моей партнерше было достаточно трех секунд, а затем она рвалась на лед и тащила меня за собой. Неуемное желание Оксаны работать во имя будущих успехов было причиной ее экспансивных выходок. Она просто теряла контроль над собой".

Перед чемпионатом Европы-1997 Грищук и Платов ушли к Тарасовой. "Ей лучше других удавалось совладать с сумасшедшим характером Оксаны, - вспоминал Платов. - К Олимпиаде в Нагано мы готовили танец "Мемориал", который долго не получался. На тренировках Грищук подбегала к Тарасовой, хватала ее за грудки и трясла с криками: "Мы выиграем Олимпиаду или не выиграем?" Трясла, как грушу, хотя весовые категории были несопоставимы".

Тарасова в своей книге "Красавица и чудовище" написала, что впервые в жизни увидела человека, который без конца плакал: "Довольно быстро разобралась, что девочка психически не совсем здорова, и очень ее жалела. Больной ребенок, он же еще дороже!" Тарасова описывала, как разъяренная Оксана била партнера коньками. Сама фигуристка впоследствии назвала эти слова ложью и обвинила тренера в стремлении нажиться на доходах с ее побед.

После триумфа в Нагано двукратным олимпийским чемпионам предложили участвовать в уникальном шоу вместе с призерами Олимпиады. "Мы должны были сначала откататься в Японии, а затем проехать в турне по Северной Америке, - рассказал Платов. - Это шоу могло принести хорошие доходы, но Оксана, что называется, закинулась. Сказала, что ей это неинтересно. Три дня мы с боссом компании IMG и японскими продюсерами ее уговаривали, но Грищук не хотела никому платить причитающиеся проценты. Запрашивала тройную, а то и пятерную цену. А потом позвонила из Лос-Анджелеса и сказала, что будет строить карьеру в Голливуде".

"После разрыва с Жулиным казалось, что никогда не смогу быть с мужчинами"

Директор одной из студий "Фабрики грез" Джон Френкейнхаймер, что называется, запудрил ей мозги. Пообещал блистательную карьеру актрисы, и Грищук даже сменила имя на Пашу. Казалось, для американской публики это привлекательнее, да и со скандальной Оксаной Баюл ее бы никто не спутал. Грищук даже брала уроки актерского мастерства, но по-английски говорила с акцентом, да и высокие баллы за артистизм на соревнованиях по фигурному катанию не гарантировали актерской карьеры.

Зато в личной жизни Оксаны-Паши произошли разительные перемены. В Нагано она познакомилась с одним из немногих спортсменов-любителей, выступавших на Олимпиаде-1998. Бобслеист из Монако Альбер Гримальди по совместительству работал принцем в своем княжестве, а впоследствии стал главой карликового государства на Лазурном берегу.

"После разрыва с Жулиным мне казалось, что больше никогда не смогу иметь серьезных отношений с мужчинами, - рассказывала Грищук в одном из давних интервью. - Принц Альбер проявил настойчивость. Он стал первым мужчиной, к которому почувствовала сильное физическое влечение, и мне неважно было, принц он или нищий".

Альбер был настроен очень серьезно и даже познакомил Грищук со своей семьей. Только Оксана не видела себя его женой и принцессой, а в будущем - княгиней Монако. Тогда же она встретила того самого Каррильо. "О случившемся сразу сообщила принцу, и наши отношения на этом закончились", - призналась Грищук.

Создать крепкую семью с Джеффом у нее тоже не получилось. Разбежались очень быстро, а Каррильо даже отказался платить алименты. Официально они не были расписаны, а делать ДНК-экспертизу и доказывать отцовство через суд Оксана посчитала унизительным. Да и была уверена в своих силах. И в США была работа, и в шоу на российском телевидении, где она каталась вместе с Петром Красиловым и Петром Дрангой, платили неплохо.

Оксана попыталась поставить дочку на коньки, но той это не понравилось, в отличие от тенниса. В роли тренера сама мама-фигуристка, так как на знаменитую академию Ника Боллетьери заработанных денег не хватало, и к тому же Оксана считала, что выпускница российского спортивного вуза может работать и на катке, и на корте. Звездой WTA Скайлер не стала. В профессиональном туре за три года заработала 252 доллара. Из них последние 68 - в 2020 году. Правда, получила спортивную стипендию для учебы в престижном Принстонском университете.