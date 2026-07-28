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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 28.07.2026
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11:09 28.07.2026
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через полчаса

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено днем во вторник.
  • Ограничение длилось 27 минут.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось около получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли днем во вторник. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым 27 минут.
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