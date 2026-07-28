На Крымском мосту перекрыли движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно во вторник перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

Причины не назывались. Перекрыли движение в 10.34 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.