На Крымском мосту перекрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто во вторник.
- О перекрытии движения сообщили в 10:34 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно во вторник перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Причины не назывались. Перекрыли движение в 10.34 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.