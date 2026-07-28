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На Чукотке ищут четырех человек, пропавших на лодке на озере - РИА Новости, 28.07.2026
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09:27 28.07.2026
На Чукотке ищут четырех человек, пропавших на лодке на озере

На Чукотке ищут пропавших на лодке на озере Красное четырех человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Чукотке с 25 июля ищут четырех человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное.
  • Поиски затруднены из-за ухудшения погодных условий, обследование акватории пока не дало положительных результатов.
УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Четырех человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное, с 25 июля ищут на Чукотке, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа.
"Двадцать восьмого июля в систему 112 поступило сообщение о том, что 25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь с остановкой в селе Краснено выехали четверо граждан, двое мужчин и две женщины. До настоящего времени они не прибыли, на связь не выходят. Среди них детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25 июля пропавшие направлялись в сторону Анадыря с промежуточной остановкой на озере Красное.
Обследование акватории реки Анадырь по маршруту положительных результатов пока не дало. Сейчас спасатели обследуют озеро Красное. Поиски людей водным транспортом затруднены из-за ухудшения погодных условий.
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