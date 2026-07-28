Проспект в центре Усолья-Сибирского обновляют по федеральной программе

ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Благоустройство центрального проспекта Усолья-Сибирского ведут по программе "Формирование комфортной городской среды", завершить работы должны в 2027 году, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское ознакомился с ходом благоустройства общественной территории Комсомольского проспекта, расположенного в центре города.

"Работы ведутся по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас готовность объекта составляет 55%, завершить работы должны в 2027 году. В рамках благоустройства запланировано создание функциональных зон: спортивно-рекреационной, торгово-ярмарочной, пешеходной, сада акаций и сквера с яблонями", - написал Кобзев в своем канале в "Максе"

Он отметил, что Усолье-Сибирское – активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он побеждал в нем четырежды. В этом году город отправил на конкурс проект, который должен стать продолжением проводимого сейчас благоустройства.

Кроме этого, губернатор осмотрел объект, который обустроили с применением механизма инициативного бюджетирования. Это придомовая территории по проспекту Космонавтов. Здесь выровняли площадку, установили детское оборудование и крытые беседки. Этот проект жители представили на конкурс "Есть решение", который правительство региона реализует вместе с "Единой Россией", и выиграли. По условиям конкурса жители оплачивают 10% от стоимости проекта, остальную сумму предоставляют областной и местный бюджеты.