Проспект в центре Усолья-Сибирского обновляют по федеральной программе

ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Благоустройство центрального проспекта Усолья-Сибирского ведут по программе "Формирование комфортной городской среды", завершить работы должны в 2027 году, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское ознакомился с ходом благоустройства общественной территории Комсомольского проспекта, расположенного в центре города.
"Работы ведутся по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас готовность объекта составляет 55%, завершить работы должны в 2027 году. В рамках благоустройства запланировано создание функциональных зон: спортивно-рекреационной, торгово-ярмарочной, пешеходной, сада акаций и сквера с яблонями", - написал Кобзев в своем канале в "Максе"
Он отметил, что Усолье-Сибирское – активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он побеждал в нем четырежды. В этом году город отправил на конкурс проект, который должен стать продолжением проводимого сейчас благоустройства.
Кроме этого, губернатор осмотрел объект, который обустроили с применением механизма инициативного бюджетирования. Это придомовая территории по проспекту Космонавтов. Здесь выровняли площадку, установили детское оборудование и крытые беседки. Этот проект жители представили на конкурс "Есть решение", который правительство региона реализует вместе с "Единой Россией", и выиграли. По условиям конкурса жители оплачивают 10% от стоимости проекта, остальную сумму предоставляют областной и местный бюджеты.
Кроме этого, губернатор проинспектировал ход ремонта автодороги на проспекте Красных Партизан. Его ведут по программе "Транспортный каркас Иркутской области". На данный момент на участке длиной 2,6 километра подрядная организация демонтировала старое покрытие, установила новый бортовой камень, провела планировку дороги, остановочных пунктов и транспортного узла у железнодорожного вокзала. На проспекте уложат асфальт, обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, смонтируют остановочные павильоны и освещение. Завершить ремонт планируется в октябре.