На Урале арестовали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл - РИА Новости. Бизнесмен, не выполнивший обязательства по строительству жилых домов в Челябинской области, задержан и заключен под стражу, ущерб от его действий составил 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.