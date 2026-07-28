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На Урале арестовали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 28.07.2026
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14:06 28.07.2026
На Урале арестовали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве

На Урале бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве при строительстве домов

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Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бизнесмена из Челябинской области задержали по делу о мошенничестве.
  • Отмечается, что он не выполнил обязательства по строительству жилых домов.
  • Ущерб от его действий составил 15 миллионов рублей.
  • Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о руководителе строительной компании "ИрсиДом" Сайде Алимханове.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл - РИА Новости. Бизнесмен, не выполнивший обязательства по строительству жилых домов в Челябинской области, задержан и заключен под стражу, ущерб от его действий составил 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, УФСБ в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГУМВД России по региону, установлено, что предприниматель с 2023 по 2024 годы заключал с жителями Челябинской области договоры подряда на строительство жилых домов. Клиенты вносили предоплату, рассчитывая получить готовое жильё, однако условия застройщиком исполнялись частично либо строительство не завершалось. Ущерб составил 15 миллионов рублей.
"Подозреваемый задержан оперативниками УФСБ России по Челябинской области, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), отмечает ведомство.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идет о строительной компании "ИрсиДом" и ее руководителе Сайде Алимханове, компания вела строительство домов в Челябинской области. Известно о семи обманутых клиентах.
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