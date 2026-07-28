Лукашенко причислил Белоруссию к странам глобального большинства

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что страна по праву причисляет себя к странам глобального большинства.

Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, отметив, что многие из них представляют страны глобального большинства.

Президент подчеркнул готовность Белоруссии к нацеленному на результат взаимодействию с этими странами.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия по праву причисляет себя к странам глобального большинства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник в Минске принял верительные грамоты послов девяти государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.

"Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для страны независимости.

Лукашенко уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Белоруссии.

"Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно и внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию", - сказал президент.