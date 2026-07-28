Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко причислил Белоруссию к странам глобального большинства - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 28.07.2026
Лукашенко причислил Белоруссию к странам глобального большинства

Лукашенко: Белоруссия по праву причисляет себя к странам глобального большинства

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что страна по праву причисляет себя к странам глобального большинства.
  • Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, отметив, что многие из них представляют страны глобального большинства.
  • Президент подчеркнул готовность Белоруссии к нацеленному на результат взаимодействию с этими странами.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия по праву причисляет себя к странам глобального большинства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник в Минске принял верительные грамоты послов девяти государств. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государства глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Минск не будет юлить в отношениях с США, заявил Лукашенко
Вчера, 12:52
"Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присущи уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусская история, героический и одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для страны независимости.
Лукашенко уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов в Белоруссии.
"Любые предложения, направленные на развитие дружественных, добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно и внимательно рассматриваться. Мы готовы к нацеленному на результат взаимодействию", - сказал президент.
Лукашенко заметил, что успешная деятельность дипломатов зависит не только от их усилий, но и от шагов белорусской стороны. "Но мы свой путь пройдем всегда достойно", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко призвал не "пристегивать" Белоруссию к России или Китаю
20 апреля, 08:54
 
В миреБелоруссияМинскУзбекистанАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала