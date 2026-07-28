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Минск не будет юлить в отношениях с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.07.2026
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12:52 28.07.2026
Минск не будет юлить в отношениях с США, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск намерен придерживаться открытой позиции в отношениях с США

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил о намерении придерживаться открытой позиции в отношениях с США.
  • Он подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил позицию Минска.
  • Президент Белоруссии отметил, что такая позиция приносит стране выгоду.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Я объяснил о наших отношениях прежде всего с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем. Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию", - сказал Лукашенко, принимая с докладом постоянного представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Слова президент приводит агентство Белта.
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Лукашенко подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Минска: что возможно, и на что страна не пойдет.
Глава белорусского государства отметил, что от такой позиции Минск сегодня выигрывает. "Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул (спецпосланник США по Белоруссии – ред.), что мы можем, а что нет", - констатировал Лукашенко.
"Мы этого курса будем придерживаться дальше - такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции", - заявил президент.
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