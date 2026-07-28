Минск не будет юлить в отношениях с США, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил о намерении придерживаться открытой позиции в отношениях с США.

Он подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил позицию Минска.

Президент Белоруссии отметил, что такая позиция приносит стране выгоду.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Белоруссия намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Я объяснил о наших отношениях прежде всего с нашей Россией , с КНР , да и с Ираном. Много мы затрагивали тем. Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию", - сказал Лукашенко, принимая с докладом постоянного представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Слова президент приводит агентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Минска: что возможно, и на что страна не пойдет.

Глава белорусского государства отметил, что от такой позиции Минск сегодня выигрывает. "Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул (спецпосланник США по Белоруссии – ред.), что мы можем, а что нет", - констатировал Лукашенко.