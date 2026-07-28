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Людмила Бабушкина приняла участие в заключительном заседании созыва Госдумы - РИА Новости, 28.07.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
09:08 28.07.2026
Людмила Бабушкина приняла участие в заключительном заседании созыва Госдумы

Бабушкина поучаствовала в заключительном заседании восьмого созыва Госдумы

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЛюдмила Бабушкина
Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области, член президиума Совета законодателей РФ Людмила Бабушкина в понедельник приняла участие в заключительном пленарном заседании VIII созыва Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, в ходе которого были подведены итоги работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Сегодня особенно важно тесное взаимодействие Государственной думы и законодательных органов регионов. Такой диалог позволяет учитывать успешный региональный опыт при разработке федеральных законов и совместно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и продиктованные запросами наших граждан", – приводит пресс-служба свердловского Заксобрания слова Бабушкиной.
В действующем созыве есть примеры, когда законодательная практика Свердловской области легла в основу федеральных решений, подчеркнула спикер регпарламента.
"Так, опыт региона по созданию возможностей для девятиклассников, не прошедших ГИА, бесплатно получить профессию сначала был закреплен в областном законодательстве, а затем распространен на федеральный уровень. В результате был принят федеральный закон, предоставивший субъектам РФ право организовывать для таких школьников бесплатное профессиональное обучение одновременно с подготовкой к повторной сдаче экзаменов", – сказала Бабушкина.
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