Людмила Бабушкина приняла участие в заключительном заседании созыва Госдумы

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области, член президиума Совета законодателей РФ Людмила Бабушкина в понедельник приняла участие в заключительном пленарном заседании VIII созыва Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, в ходе которого были подведены итоги работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня особенно важно тесное взаимодействие Государственной думы и законодательных органов регионов. Такой диалог позволяет учитывать успешный региональный опыт при разработке федеральных законов и совместно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и продиктованные запросами наших граждан", – приводит пресс-служба свердловского Заксобрания слова Бабушкиной.

В действующем созыве есть примеры, когда законодательная практика Свердловской области легла в основу федеральных решений, подчеркнула спикер регпарламента.