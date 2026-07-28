Эксперт рассказал, что влияет на срок службы автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игнорирование посторонних шумов, вибраций и предупреждающих сигналов, а также агрессивный стиль вождения влияют на срок службы автомобиля не меньше, чем марка и качество сборки.
- Среди распространенных ошибок водителей — игнорирование мелких изменений в работе автомобиля, таких как посторонние шумы, вибрации, увеличение расхода топлива или появление предупреждающих сигналов.
- Для продления ресурса автомобиля важно регулярно контролировать уровень технических жидкостей, следить за давлением в шинах, соблюдать регламент технического обслуживания и своевременно проводить диагностику при появлении первых признаков неисправности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Игнорирование посторонних шумов, вибраций и предупреждающих сигналов, а также агрессивный стиль вождения влияют на срок службы автомобиля не меньше, чем марка и качество сборки, рассказал РИА Новости исполнительный директор управления по работе с партнерами "СберЛизинга" Ашот Ерицян.
"Многие автомобилисты уверены, что ресурс машины зависит в первую очередь от ее марки или качества сборки. На практике не меньшую роль играет ежедневная эксплуатация. Именно привычки водителя зачастую определяют, насколько долго основные узлы будут работать без серьезных неисправностей", - сказал эксперт.
Так, одной из самых распространенных ошибок он назвал игнорирование мелких изменений в работе автомобиля.
"Посторонние шумы, вибрации, увеличение расхода топлива или появление предупреждающих сигналов нередко воспринимаются как нечто несущественное. Однако именно с таких симптомов обычно начинаются более серьезные неисправности", - пояснил Ерицян.
Не менее вредными привычками, по его словам, являются агрессивный стиль вождения, резкие ускорения и торможения и постоянная эксплуатация автомобиля с перегрузкой.
Он пояснил, что частые резкие разгоны, движение на высоких оборотах, интенсивные торможения и резкое прохождение неровностей увеличивают нагрузку практически на все основные системы автомобиля. В результате быстрее изнашиваются тормозные механизмы, элементы подвески, детали трансмиссии и двигателя.
Чтобы продлить ресурс автомобиля, достаточно регулярно контролировать уровень технических жидкостей, следить за давлением в шинах, соблюдать регламент технического обслуживания и своевременно проводить диагностику при появлении первых признаков неисправности, добавил топ-менеджер.
"Не менее важно использовать качественные расходные материалы и соблюдать рекомендации производителя по эксплуатации автомобиля. Практика показывает, что именно системный уход и внимательное отношение к состоянию машины позволяют значительно снизить вероятность серьезных поломок и сохранить ее ресурс на протяжении многих лет эксплуатации", - резюмировал эксперт.