Эксперт рассказал, что влияет на срок службы автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Игнорирование посторонних шумов, вибраций и предупреждающих сигналов, а также агрессивный стиль вождения влияют на срок службы автомобиля не меньше, чем марка и качество сборки.

Среди распространенных ошибок водителей — игнорирование мелких изменений в работе автомобиля, таких как посторонние шумы, вибрации, увеличение расхода топлива или появление предупреждающих сигналов.

Для продления ресурса автомобиля важно регулярно контролировать уровень технических жидкостей, следить за давлением в шинах, соблюдать регламент технического обслуживания и своевременно проводить диагностику при появлении первых признаков неисправности.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Игнорирование посторонних шумов, вибраций и предупреждающих сигналов, а также агрессивный стиль вождения влияют на срок службы автомобиля не меньше, чем марка и качество сборки, рассказал РИА Новости исполнительный директор управления по работе с партнерами "СберЛизинга" Ашот Ерицян.

"Многие автомобилисты уверены, что ресурс машины зависит в первую очередь от ее марки или качества сборки. На практике не меньшую роль играет ежедневная эксплуатация. Именно привычки водителя зачастую определяют, насколько долго основные узлы будут работать без серьезных неисправностей", - сказал эксперт.

Так, одной из самых распространенных ошибок он назвал игнорирование мелких изменений в работе автомобиля.

"Посторонние шумы, вибрации, увеличение расхода топлива или появление предупреждающих сигналов нередко воспринимаются как нечто несущественное. Однако именно с таких симптомов обычно начинаются более серьезные неисправности", - пояснил Ерицян.

Не менее вредными привычками, по его словам, являются агрессивный стиль вождения, резкие ускорения и торможения и постоянная эксплуатация автомобиля с перегрузкой.

Он пояснил, что частые резкие разгоны, движение на высоких оборотах, интенсивные торможения и резкое прохождение неровностей увеличивают нагрузку практически на все основные системы автомобиля. В результате быстрее изнашиваются тормозные механизмы, элементы подвески, детали трансмиссии и двигателя.

Чтобы продлить ресурс автомобиля, достаточно регулярно контролировать уровень технических жидкостей, следить за давлением в шинах, соблюдать регламент технического обслуживания и своевременно проводить диагностику при появлении первых признаков неисправности, добавил топ-менеджер.