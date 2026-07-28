В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский".
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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