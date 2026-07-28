Страна души, улыбок и чистого моря. Чем туристов покоряет Абхазия

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Абхазия — одно из самых доступных направлений для пляжного отдыха. Как и в прошлые годы, там тепло, солнечно, гостеприимно и недорого. А этим летом появилась возможность летать в Сухум напрямую уже из 13 российских городов. Какие курорты теперь выбирают россияне и сколько тратят на отдых в соседнем государстве — в материале РИА Новости.

Число рейсов в Сухум растет

Большинство россиян приезжает в республику через аэропорт Сочи. Дальше — до пограничного пункта — 20 минут на автомобиле. Границу туристы пересекают пешком, машины осматривают отдельно. Можно добраться до Абхазии и на поезде.

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Год назад в Сухуме открылся аэропорт, не работавший 12 лет, и появилась возможность летать из России напрямую. Тогда рейсов было немного, этим летом число маршрутов увеличилось.

"Большим спросом пользуются туры с вылетами из Новосибирска, Санкт-Петербурга и стабильно из Москвы, — рассказывают в "Русском экспрессе". — Прямой перелет из столицы занимает около трех часов, что несравнимо быстрее и комфортнее, чем многочасовой путь через границу в Псоу".

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С середины июля прилететь в столицу Абхазии можно из 13 городов, в том числе из Самары, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Омска и Санкт-Петербурга, рассказали в АТОР.

"Прямые рейсы пользуются спросом. Мы видим это по цифрам: количество заявок с трансфером из аэропорта Сухум год к году прибавило порядка восьми процентов, а спрос вырос на девять", — подтверждают в пресс-службе "Интуриста".

Для туристов, въезжающих в республику после прилета в Сочи, ближайшие курорты — Гагра и Пицунда.

Основная волна гостей, прилетевших в Сухум, оседает в ближайшей локации — в Новом Афоне, Гудауте, отмечают в "Интуристе". Хотя в этом году гостиницы Гагры и Цандрипша все чаще бронируют именно с прилетом в столицу.

"Сказываются периодические закрытия аэропорта Сочи по соображениям безопасности, и туристы просто не хотят рисковать, терять время на многочасовых ожиданиях, в нервотрепке на границе, — рассказывают в компании. — Им теперь комфортнее сразу приземлиться в Абхазии и спокойно доехать до нужного курорта".

В итоге сочетание доступной логистики, рост качества отелей и стабильная обстановка делают Абхазию не просто модным направлением, а полноценной круглогодичной альтернативой Сочи и Крыму с долгосрочным потенциалом, прогнозируют в "Русском экспрессе".

Курорт на выбор

Самые востребованные у россиян курорты — Гагра, Гудаута и Сухум, говорят в "Интуристе". "По сути, это классическая абхазская туристическая ось, которая держится стабильно", — добавляет представитель туроператора.

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Среди конкретных объектов размещения туристы выбирают проверенные варианты. В пятерке самых востребованных — объединение пансионатов "Курорт Пицунда", Napra Spa Hotel, "Жоэквара", "Бухта мечты" и "Райский уголок".

В "Русском экспрессе" рейтинг популярности немного другой: более трети (38 процентов) гостей останавливаются в Гагре, 30 процентов — в Пицунде, по семь — в Очамчире и Гудауте. Пять-шесть процентов туристов едут в Цандрипш и Сухум.

"Восточная Абхазия — Очамчира, Галский, Ткуарчалский районы, село Алахадзы — не слишком известны российским туристам. Именно здесь в августе с наибольшей вероятностью могут появиться точечные спецпредложения (СПО) для привлечения гостей", — объясняют в компании.

Самые востребованные гостиницы — те, что готовы предложить трехразовое питание по системе "шведский стол" и развитую инфраструктуру на территории: бассейны, детские площадки, кафе. "Почти все такие объекты забронированы до начала сентября. Остались места на отдельные даты на три-пять дней", — говорят в "Русском экспрессе".

Цены умеренные

Помимо удобной логистики, в Абхазии есть и другие значимые для россиян плюсы: загранпаспорт не нужен — достаточно внутреннего, российского. Везде принимают рубли и карту "Мир". Все говорят по-русски, а время не отличается от московского.

Еще один аргумент — цены: они примерно на четверть ниже, чем на аналогичный отдых в Сочи, говорят в АТОР.

Больше всего объектов размещения — в Гагрском районе. Неделя проживания в гостевом доме без питания в августе стоит от 6,3 тысячи рублей на двоих, подсчитали в "Интуристе". Стандартный номер с завтраком в коттеджном комплексе в Пицунде обойдется в 13,7 тысячи рублей. Дорогу до курорта нужно будет оплатить отдельно.

За год цены выросли незначительно — на три-семь процентов, утверждают в "Русском экспрессе". Они могут быть выше в пик сезона, когда спрос максимален.