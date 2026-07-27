В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области в результате атаки дрона ранен местный житель в селе Старый Ропск, ему оказана медицинская помощь.
- Еще один человек пострадал от атаки по территории тракторного стана около села Понуровка.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона по автомобилю в Брянской области, еще один пострадал после удара по тракторному стану, им оказали помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района получил ранение местный житель. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Еще одна целенаправленная атака — по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района. Ранен местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что за сутки над территорией области уничтожили 144 вражеских БПЛА.