Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 27.07.2026
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Ковальчук: в Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области в результате атаки дрона ранен местный житель в селе Старый Ропск, ему оказана медицинская помощь.
  • Еще один человек пострадал от атаки по территории тракторного стана около села Понуровка.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона по автомобилю в Брянской области, еще один пострадал после удара по тракторному стану, им оказали помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района получил ранение местный житель. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Еще одна целенаправленная атака — по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района. Ранен местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что за сутки над территорией области уничтожили 144 вражеских БПЛА.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией
08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлимовский районЕгор Ковальчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала