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В Запорожской области боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину - РИА Новости, 27.07.2026
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09:19 27.07.2026 (обновлено: 09:36 27.07.2026)
В Запорожской области боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину

РИА Новости: ВСУ били и морили голодом 80-летнюю женщину в Запорожской области

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области.
  • Российские военные обнаружили женщину в истощенном состоянии и эвакуировали ее в тыл.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области, ее обнаружили в подвале российские военные и эвакуировали в тыл, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным Сармат.
Собеседник агентства сообщил, что женщину, которой, по его словам, было более 80 лет, обнаружили в истощенном состоянии.
«
"ВСУ издевались над пожилой женщиной, не давали ей ни воды, ни еды, держали ее в подвале. Бабушке за 80 лет. Вся исхудавшая была, когда ее доставали оттуда", - рассказал Сармат.
По словам военнослужащего, пожилую женщину звали Анастасия Петровна. Он добавил, что после ее обнаружения на место прибыла группа эвакуации, после чего женщину вывезли в тыловые районы.
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