Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области.
- Российские военные обнаружили женщину в истощенном состоянии и эвакуировали ее в тыл.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области, ее обнаружили в подвале российские военные и эвакуировали в тыл, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным Сармат.
Собеседник агентства сообщил, что женщину, которой, по его словам, было более 80 лет, обнаружили в истощенном состоянии.
«
"ВСУ издевались над пожилой женщиной, не давали ей ни воды, ни еды, держали ее в подвале. Бабушке за 80 лет. Вся исхудавшая была, когда ее доставали оттуда", - рассказал Сармат.
По словам военнослужащего, пожилую женщину звали Анастасия Петровна. Он добавил, что после ее обнаружения на место прибыла группа эвакуации, после чего женщину вывезли в тыловые районы.
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины
3 ноября 2025, 01:26