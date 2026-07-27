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"Этого недостаточно!" Зеленский выступил с наглым требованием к Западу - РИА Новости, 27.07.2026
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20:05 27.07.2026 (обновлено: 20:18 27.07.2026)
"Этого недостаточно!" Зеленский выступил с наглым требованием к Западу

Зеленский потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский признал дефицит боеприпасов у ВСУ.
  • Он заявил о необходимости ускорить оказание поддержки со стороны Запада, в частности в сфере противовоздушной обороны.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал дефицит боеприпасов и потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку ВСУ.
«

"PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли деньги в Европе, чтобы купить их у США, но все равно у нас их недостаточно. <...> Нужна противовоздушная оборона как можно быстрее. Дефицит существует из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить эту проблему с европейцами, американцами и некоторыми другими странами", — сказал он в интервью Sky News.

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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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