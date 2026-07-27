"Этого недостаточно!" Зеленский выступил с наглым требованием к Западу

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"PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли деньги в Европе, чтобы купить их у США, но все равно у нас их недостаточно. <...> Нужна противовоздушная оборона как можно быстрее. Дефицит существует из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить эту проблему с европейцами, американцами и некоторыми другими странами", — сказал он в интервью Sky News.