Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский признал дефицит боеприпасов у ВСУ.
- Он заявил о необходимости ускорить оказание поддержки со стороны Запада, в частности в сфере противовоздушной обороны.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал дефицит боеприпасов и потребовал от Запада быстрее оказывать поддержку ВСУ.
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"PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли деньги в Европе, чтобы купить их у США, но все равно у нас их недостаточно. <...> Нужна противовоздушная оборона как можно быстрее. Дефицит существует из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить эту проблему с европейцами, американцами и некоторыми другими странами", — сказал он в интервью Sky News.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.