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Зеленский обратился к украинцам с неутешительным признанием - РИА Новости, 27.07.2026
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09:09 27.07.2026
Зеленский обратился к украинцам с неутешительным признанием

Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме.
  • По его словам, Украине нужен был премьер, который "понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах".
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме.

“Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже", — сказал он в интервью Sky News.

По его словам, Украине нужен был премьер, который "понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах".

Рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого главой кабинета министров 16 июля. Украинское издание "Страна.ua" сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является человеком соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.
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