Зеленский обратился к украинцам с неутешительным признанием

Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме.“Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже", — сказал он в интервью Sky News.По его словам, Украине нужен был премьер, который "понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах".Рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого главой кабинета министров 16 июля. Украинское издание "" сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является человеком соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.