Агентство Reuters случайно (или нет) "спалило" очень интересную встречу. По его данным, представители спецслужб США и Украины провели некие "консультации", где обсуждалось "предложение о воздушном перемирии", которое планируется передать России.

Под воздушным перемирием понимается возможность взаимного "прекращения огня в воздушном пространстве". Хотя пули и снаряды тоже летят не в воде и не прогрызают путь в земле, имеется в виду крайне острое желание Киева и его союзников уговорить Россию перестать использовать дроны, ракеты и особенно авиабомбы с УМПК, дальность и точность которых постоянно растет.

Как на днях заявил госсекретарь США Рубио после признания в том, что анкориджские предложения "провалились", "если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них".

Злые, безответственные и провокационные языки утверждают, что Киев с европейскими подельниками "продали" американцам ту самую новую идею "тотальной воздушной войны", задача которой — "обнуление экономических мощностей и максимальный ущерб для гражданского населения России", в результате чего российское руководство будет вынуждено принять невыгодные для страны условия мирного договора с серьезными уступками (а если повезет — и капитуляции).

Перед этим Зеленский самоуверенно заявил, что настоящая война с Россией только начинается и будет она вестись исключительно в небе, то есть в воздухе, где "у Украины есть реальная возможность победить".

При этом, как признал тот же Рубио, "позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась", то есть американцы будут и далее продавать европейцам оружие по программе PURL, которое потом плавно перетекает Украине, то есть новый тотальный план, по всей видимости, был признан рабочим и перспективным.

Все бы ничего, но концепция "тотальной воздушной войны" Зеленского неожиданно нашла горячий отклик в сердцах российских военных, и, проигнорировав авторские права на красивое название, они с полной отдачей погрузились в творческое (не побоимся этого слова — авторское) развитие интересной темы.

По всей Украине с удесятеренной силой начали выходить из чата промышленные предприятия, логистические узлы, склады, скопления техники, хранилища ГСМ и объекты энергетики (все, конечно, использующееся в интересах ВСУ, а интересы ВСУ охватывают очень многое, если не все). К примеру, за один (!) день были уничтожены все АЗС на границе Харьковской и Полтавской областей; в Запорожье и Сумах были поражены логистические центры "Новой почты"; "существенная часть" Сумской и Черниговской областей осталась без света, причем, по словам местных гауляйтерчиков, "атаки носят системный характер"; в Запорожье железнодорожное движение полностью остановлено уже третьи сутки из-за усиления ударов ВС России. И так — практически везде и каждый день (без перерыва на обед и даже полдник).

Но самый тотальный разгуляй происходит на пока еще украинском побережье Черного моря, которое наши доблестные ВКС продолжают изолировать от токсичного соседства с Украиной.

По данным украинских официальных лиц, ежедневные бомбардировки портов в Одессе, Николаеве, Черноморске и Измаиле, помимо освобождения территории от чужеродных объектов в пользу птиц и зверушек из Красной книги, принесли животворный эффект на убивающий природу морской трафик: морские перевозки в Черноморском бассейне в интересах Украины фактически парализованы и иностранные суда в местные порты просто отказываются заходить.

Помимо крупнейшего в мире оператора контейнерных перевозок Maersk, частично или полностью прекратили работу в черноморских портах Украины компании ADM, Kernel и Risoil, а вчера к ним присоединился крупный экспортер масличных культур Allseeds (до 15% украинского портового экспорта растительных масел). В итоге Украина лишилась минимум трети экспортных мощностей зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а бюджет страны теряет почти миллиард долларов выручки от агроэкспорта ежемесячно.

При этом перенаправить все это добро за рубеж сухопутным путем невозможно просто физически: совокупная пропускная способность автомобильной и железнодорожной логистики на Запад оценивается в 1-1,2 миллиона тонн в месяц, а требуется минимум пять-шесть миллионов тонн, и европейцы просто криком кричат, потому что им жизненно необходимо украинское зерно (у них там дикий неурожай на фоне засухи). Это настолько болезненно для Киева, что по этому поводу Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

Но это цветочки, потому что Украину ждет тотальная зима (вы же за тотальную войну, верно?). По словам Зеленского, он "недоволен" подготовкой регионов к холодам, а значит — по факту на Банковой паника. Это подтверждает экс-глава МИД Украины Кулеба, который вчера предупредил, что "у нас начинается тотальная война, и впереди очень непростые времена с точки зрения обычной повседневной жизни, и это очень-очень большая беда". Западные эксперты прогнозируют, что зиму крупные украинские города не переживут.

В целом есть мнение, что в ответ на подлую "тотальную войну" Зеленского против мирных объектов на территории России был принят разворот на тотальное нарушение логистики и работы всего тыла противника, и вообще — как раз в неограниченной тотальной войне у России неизмеримо больше возможностей, чем у Украины и ее спонсоров, то есть спасибо, что бросили в терновый куст.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что ответные удары России вглубь территории Украины "гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям".