Рейтинг@Mail.ru
Министр здравоохранения обратился к мужчинам - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 27.07.2026 (обновлено: 06:25 27.07.2026)
Министр здравоохранения обратился к мужчинам

Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.
  • Пока женщины более активны в этом вопросе.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мужчинам в России нужно активнее проходить репродуктивную диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации. Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу (по прохождению репродуктивной диспансеризации. — Прим. ред.), потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения", — сказал он.
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Охрану репродуктивного здоровья обсудили на заседании комиссии Госсовета
23 июня, 17:27
Ранее президент Владимир Путин на встрече главой Минздрава в Федеральном центре медицины катастроф указал на необходимость увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.
Она проводится для оценки способности будущих родителей к зачатию и рождению детей. Комплекс процедур состоит из консультации врача, лабораторных и инструментальных исследований. Диспансеризация доступна в рамках полиса ОМС для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Пройти обследование можно один раз в год в поликлинике по месту прикрепления, женской консультации или центре здоровья.
В мае заместитель Минздрава Евгения Котова сообщала, что с начала 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли уже свыше 1,5 миллиона россиян.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает во время первой тематической встречи Родина - это люди. Здоровая семья. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России
21 июля, 13:37
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала