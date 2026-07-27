На курорте Завидово прошло сразу несколько грандиозных концертов

Краткий пересказ от РИА ИИ На набережной курорта Завидово прошел фестиваль под открытым небом.

В первый день состоялся концерт "Звезды Русского Радио в Завидово" с участием известных артистов, таких как Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка и других.

Фестиваль объединил музыку, спорт и семейный отдых, включая утреннюю зарядку и пенную дискотеку в аквапарке.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На главной сцене набережной курорта Завидово прошел фестиваль под открытым небом, частью которого стал концерт "Звезды Русского Радио в Завидово", "Пикник РУ.ТВ КИДС", а также "Хитовые выходные в Завидово", сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

В первый день главной точкой притяжения стал концерт "Звезды Русского Радио в Завидово". Гости смогли послушать хиты многих известных артистов.

На сцену в этот вечер вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка, Ираклий Пирцхалава, Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, SEREBRO, рок-группа "Земляне" и другие.

Помимо концерта от "Русского Радио", участников ждали развлечения для всей семьи от телеканала РУ.ТВ, а также выступления кумиров молодежи: Давида Турова, MIBREOO, RAVILOVA, Karina Kagra, Анастасии Брайт и других.

Летний уикенд завершил интерактив "Хитовые выходные в Завидово". Все началось с утренней зарядки, которую провели ведущие шоу "Будите Айлиш" Диана Терешкова и Вадим Адамов, а завершился день пенной дискотекой в аквапарке с танцевальными флешмобами.