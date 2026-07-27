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На курорте Завидово прошло сразу несколько грандиозных концертов - РИА Новости, 27.07.2026
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Шоубиз
 
21:19 27.07.2026
На курорте Завидово прошло сразу несколько грандиозных концертов

В Завидово прошел фестиваль под открытым небом с участием звезд российской сцены

© Дмитрий Гаврилов. Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Филипп Киркоров на фестивале в Завидово
Филипп Киркоров на фестивале в Завидово - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Дмитрий Гаврилов. Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На набережной курорта Завидово прошел фестиваль под открытым небом.
  • В первый день состоялся концерт "Звезды Русского Радио в Завидово" с участием известных артистов, таких как Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка и других.
  • Фестиваль объединил музыку, спорт и семейный отдых, включая утреннюю зарядку и пенную дискотеку в аквапарке.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На главной сцене набережной курорта Завидово прошел фестиваль под открытым небом, частью которого стал концерт "Звезды Русского Радио в Завидово", "Пикник РУ.ТВ КИДС", а также "Хитовые выходные в Завидово", сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
В первый день главной точкой притяжения стал концерт "Звезды Русского Радио в Завидово". Гости смогли послушать хиты многих известных артистов.
На сцену в этот вечер вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка, Ираклий Пирцхалава, Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, SEREBRO, рок-группа "Земляне" и другие.
Помимо концерта от "Русского Радио", участников ждали развлечения для всей семьи от телеканала РУ.ТВ, а также выступления кумиров молодежи: Давида Турова, MIBREOO, RAVILOVA, Karina Kagra, Анастасии Брайт и других.
Летний уикенд завершил интерактив "Хитовые выходные в Завидово". Все началось с утренней зарядки, которую провели ведущие шоу "Будите Айлиш" Диана Терешкова и Вадим Адамов, а завершился день пенной дискотекой в аквапарке с танцевальными флешмобами.
Фестиваль в Завидово объединил музыку, спорт и семейный отдых. За два дня участники успели спеть любимые хиты, провести время с близкими, попробовать новые активности и насладиться летом.
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